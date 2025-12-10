verso il consiglio europeo

Il paradosso dell’Europa titubante: sono gli asset russi a congelare l’Ue

Von der Leyen e Lagarde. Foto Ansa
Francesca De Benedetti
10 dicembre 2025 • 19:55

Non fa in tempo Lagarde a dare semaforo giallo, che il premier belga torna a frenare Bruxelles: in vista del summit del 18 dicembre, i leader europei non hanno ancora sbloccato il dossier. Con gioia di Trump e Putin

A quanto pare per l’Ue smuovere gli asset russi congelati è come spingere il masso di Sisifo: Bruxelles non fa in tempo a incassare una strizzata d’occhio dalla Bce, scettica fino a tempi recentissimi, che le agenzie già battono la notizia del premier belga pronto alle vie legali se la decisione verrà forzata senza il suo pieno consenso. Fino a questo mercoledì pomeriggio, l’unica certezza dalle parti di Bruxelles era quindi la stessa delle settimane precedenti: quello che in gergo viene chiamat

