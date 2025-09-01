Mentre la presidente di Commissione era in missione sul fianco est d’Europa, in Bulgaria il suo volo ha subìto un blackout dei sistemi satellitari. L’atterraggio è stato completato con l’uso di mappe analogiche. Bruxelles punta il dito contro il Cremlino, che nega. Intanto la Commissione non ha in mano evidenze, si affida alle autorità bulgare e promette: «A maggior ragione dopo questo episodio, più spese in difesa»

Dunque domenica, mentre era diretta in Bulgaria nell’ambito di una missione al fianco est d’Europa cominciata venerdì e terminata oggi, Ursula von der Leyen a bordo di un volo charter è stata coinvolta in una azione di disturbo del segnale gps mentre si dirigeva a Plovdiv, dove è infine atterrata come previsto. «Possiamo confermare – dicono i portavoce della Commissione – che c’è stato un gps jamming e che abbiamo ricevuto l’informazione dalle autorità bulgare, le quali sospettano che l’episodio sia dovuto a una sfacciata interferenza proveniente dalla Russia». Arianna Podestà per la Commissione prosegue col dire che «siamo consapevoli e abituati a minacce e intimidazioni che sono una componente costante del comportamento ostille russo, il che ovviamente non farà che rafforzare il nostro incrollabile impegno nell’aumentare le capacità di difesa e il supporto all’Ucraina».

«Dopo questo caso – prosegue Bruxelles – l’Ue continuerà a maggior ragione e ancor più a investire nella spesa in difesa».

E queste sono le certezze esibite dalla Commissione europea. Ma sono queste e poche altre, come rivela lo scambio svoltosi coi cronisti durante il briefing di mezzogiorno: le autorità bulgare hanno fornito evidenze sul ruolo di Mosca? «Posso solo riferirvi i loro sospetti, sta a loro investigare, è il loro territorio». Dunque non è stata avviata una indagine indipendente della Commissione, la quale – a quel che risulta finora – non ha neppure richiesto prove. Come è possibile che la reazione sia questa, se davvero Mosca ha compromesso la sicurezza di una figura apicale dell’Unione europea? L’interferenza era volta a colpire specificamente la presidente e il suo aereo oppure l’intera area? Quanti altri passeggeri erano con von der Leyen? «Non so di che aereo si tratti e di quanti passeggeri – risponde Podestà – ma le informazioni sulla missione vengono pubblicate regolarmente». Dunque nessuna reazione straordinaria: i dettagli saranno pubblicati «entro due mesi». Qual è infine la reazione della Commissione europea di fronte a quella che non esita a credere sia una interferenza russa contro la propria presidente? «Stiamo lavorando a un piano di azione», rispondo i portavoce; già «a giugno 13 stati membri hanno riportato la nostra attenzione sul tema del gps jamming» e «stiamo confrontandoci con gli stati, con l’Easa (European Union Aviation Safety Agency) e gli attori competenti». Ci state quindi dicendo che la reazione all’interferenza che ha colpito la presidente è quella di discutere un piano?, chiede un cronista. «Sì. Inoltre abbiamo già messo nella lista dei sanzionati aziende e individui coinvolti in operazioni di questo tipo».

Nel frattempo il portavoce del Cremlino Peskov nega un coinvolgimento nel guasto dei sistemi di navigazione gps. Lo fa rilasciando una dichiarazione al Financial Times – «le vostre informazioni non sono corrette» – dato che proprio su questa testata è filtrata per prima la vicenda bulgara. Al FT – con la penna di Henry Foy che si trova a Vilnius per seguire la missione di von der Leyen – un funzionario Ue ha riferito che «tutta l’area gps dell’aeroporto è finita oscurata. Dopo aver girato attorno all’aeriporto per un’ora, il pilota ha preso la decisione di far atterrare l’aereo manualmente usando una mappa analogica». Le fonti Ue del FT hanno parlato di «una innegabile interferenza», confermata alla testata anche dall’autorità bulgara addetta al traffico aereo; dal febbraio del 2022 – hanno riferito sempre le fonti Ue – «c’è stato un notevole incremento di questo tipo di interferenze che disturbano la ricezione accurata dei segnali gps, sottoponendo così di conseguenza gli aerei e i sistemi correlati a notevoli sfide operative».

