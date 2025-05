I servizi segreti interni hanno classificato AfD come «estrema destra» con elementi di «minaccia» per la democrazia. Weidel: «Decisione politica, un duro colpo per la democrazia»

I servizi segreti interni tedeschi hanno dichiarato AfD «gesichert rechtsextrem», di estrema destra in maniera certificata. L’espressione un po’ ridondante all’orecchio italiano significa che l’ente ha effettuato tutte le verifiche necessarie per dare questa categorizzazione, che in precedenza era stata data anche a singole sezioni regionali e all’organizzazione giovanile, Junge Alternative, sciolta nelle ultime settimane proprio per disinnescare questa potenziale miccia. Il partito nazionale e altre singole sezioni regionali ultimamente erano ancora “sotto esame” da parte dell’autorità.

Secondo i servizi, l'ideologia etnico-identitaria dell'AfD – che distingue i «veri tedeschi» dai cittadini con radici migratorie, specie se di religione musulmana – viola i principi basilari della Costituzione. «La dignità umana non è negoziabile» hanno dichiarato i vice del BfV, Sinan Selen e Silke Willems. Con questa classificazione, i servizi potranno usare l'intero arsenale dell'intelligence (informatori, intercettazioni, sorveglianza) con meno vincoli. Il rapporto rappresentano anche una solida base per una possibile messa al bando del partito, una strada intentata già a più riprese, anche da alcuni deputati negli ultimi scampoli di legislatura prima delle elezioni, ma senza successo. Solo Bundestag, Bundesrat o governo possono chiedere alla Corte costituzionale di sciogliere un partito politico.

La replica

Adesso, però, il sigillo dei servizi è arrivato al partito federale, quindi direttamente all’indirizzo di Alice Weidel, che alle elezioni di febbraio aveva ancora ambizioni di diventare cancelliera.

Dopo l’annuncio, invece, Weidel ha comunicato la sua posizione: «La decisione è un duro colpo per la democrazia tedesca» ha scritto in un comunicato congiunto con l’altro portavoce, Tino Chrupalla. «Si tratta di un intervento chiaramente motivato politicamente. L'AfD continuerà a difendersi per via giudiziaria da queste diffamazioni che mettono a repentaglio la democrazia» continua il testo, facendo riferimento al fatto che il nuovo governo Merz sta per sostituire l’uscente di Olaf Scholz, mentre ormai diversi sondaggi mostrano AfD primo partito nel paese.

