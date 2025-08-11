Ancora una volta mette gli europei al tavolo dei bambini mentre fa i suoi affari: il tycoon tira le fila col presidente russo. Merz convoca videoconferenze ma la Casa Bianca prepara l’ennesimo accordo-fregatura, come coi dazi
Trump e Putin trattano sullo scambio di terre. Kiev e Ue tagliati fuori
11 agosto 2025 • 20:43Aggiornato, 11 agosto 2025 • 20:46
Ancora una volta mette gli europei al tavolo dei bambini mentre fa i suoi affari: il tycoon tira le fila col presidente russo. Merz convoca videoconferenze ma la Casa Bianca prepara l’ennesimo accordo-fregatura, come coi dazi