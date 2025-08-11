Ancora una volta ha messo gli europei al tavolo dei bambini, mentre lui fa i suoi affari: Donald Trump ha confermato che per ora, in Alaska, a tirare le fila ci saranno lui e Vladimir Putin. Coi «volonterosi» sarà in contatto, certo; prima e dopo, ma non nella stessa stanza dove davvero si sa, si tratta, si decide.

E con tutto il rispetto per Volodymyr Zelensky, di metterlo nella stessa camera con il presidente russo si vedrà poi, quando sarà il momento (e quel momento lo stabilirà lui con Putin): «Potrei pure dire che può andarci, in Alaska, ma è stato già a molti incontri, per tre anni e mezzo, e non si è risolto nulla». Una versione meno sgrammaticata, ma altrettanto spietata, della cacciata di Zelensky dalla Casa Bianca: «Sono rimasto un po’ contrariato dal fatto che Zelensky dicesse, mi serve un via libera come da Costituzione. Voglio dire, si considera autorizzato a entrare in guerra e ammazzare, ma gli serve approvazione per scambi di territori».

Per l’ennesima volta poi – proprio come al summit dell’Aia di giugno – il segretario generale della Nato Mark Rutte – ormai segretario de facto della Casa Bianca – ci avverte per messaggio che gli europei la pagano cara; oltre a pagare loro per le armi americane all’Ucraina, si rassegnino pure sui reali risultati dell’incontro. Stavolta Rutte trasmette il concetto ammettendo che venerdì «di territori si tratterà», e nello specifico delle ambizioni del Cremlino a far riconoscere come propri pezzi di Ucraina. «La Russia ne ha occupati tanti, proveremo a restituirne qualcuno a Kiev», per dirla col tycoon.

Accordo capestro

Ma il vero déjà vu è un altro: le grandi aspettative e le lunghe attese per un accordo che si rivelerà scritto con l’inchiostro simpatico. Dovrebbe saperne qualcosa Friedrich Merz, quello stesso cancelliere tedesco che aveva spinto la Commissione europea ad accettare il «modello giapponese» (dazi fissi al 15 per cento) sperando così di salvare il proprio comparto auto, e che tuttora si ritrova con i colossi automobilistici a pagar dazio più alto perché Trump non ha ancora dato l’ordine esecutivo di abbassarlo; e ha tenuto sulle spine Ursula von der Leyen non firmando quanto concordato in Scozia.

Ma il cancelliere ci riprova; e siccome, ormai si è capito, l’unica legge dell’èra Trump è quella della forza – proprio questo lunedì il tycoon ha schierato la guardia nazionale a Washington operando l’ennesima forzatura – dalle parti di Berlino agiscono di conseguenza. Poco importa che in quelle stesse ore i ministri degli Esteri di tutti i 27 stati membri Ue fossero riuniti in Consiglio per discutere di Alaska: mentre l’alta rappresentante Kaja Kallas sbandierava «unità transatlantica» e ventilava l’ennesimo (il 19esimo) pacchetto di sanzioni per «far pressione su Mosca», il cancelliere spostava a sua volta il tavolo delle decisioni da Bruxelles a Berlino.

Dunque Merz incassa la partecipazione di Trump a una chiamata d’emergenza mercoledì pomeriggio – anche l’Italia partecipa – che dovrebbe servire per incrociare i livelli negoziali: mentre Trump si prepara a spartir decisioni con Putin, gli europei si preparano a… prepararsi con Trump.

L’agenda di Berlino

L’appuntamento è quindi per mercoledì, su regia di Friedrich Merz: si comincia alle due di pomeriggio con un momento di coordinamento intraeuropeo, ma ibrido; un po’ rappresentanti dell’Ue intera, un po’ alcuni stati membri e non altri (coalizione dei volonterosi o Europa a varie velocità che dir si voglia). Ci saranno infatti i presidenti di Commissione e Consiglio europei, ma anche Emmanuel Macron, Donald Tusk (triangolo di Weimar 2.0), ci sarà il Regno Unito (il willing che ha già organizzato di recente il momento di raccordo con J.D. Vance), ci sarà l’Italia, la Finlandia, come pure Mark Rutte; e ci sarà Volodymyr Zelensky.

Si tratterà delle annose questioni: territori, garanzie di sicurezza, armi e investimenti. Dopodiché alle tre di pomeriggio gli europei con Zelensky dovrebbero raccordarsi col presidente Usa e col suo vice. Infine, alle quattro e mezza, il punto tra volonterosi. E qui torna smagliante in campo il presidente francese, Emmanuel Macron, che – quando ancora vigeva l’abbaglio che Trump potesse dare una svolta alla guerra in 24 ore o giù di lì – ha gestito i rapporti (almeno telefonici e a suo dire quotidiani) col presidente Usa: Parigi, Londra e Berlino promuoveranno una dichiarazione dei «volonterosi». Zelo organizzativo, dunque; peccato che poi a tirar le fila siano altri.

