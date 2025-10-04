i risultati

Andrej Babiš stravince in Repubblica Ceca, che svolta ancora più a destra

Francesca De Benedetti
04 ottobre 2025 • 18:42

«È l’apice della mia carriera politica, non avrei sperato un risultato così straordinario». In mano, il 35 per cento di voti

Prima delle sei di pomeriggio di sabato, Andrej Babiš già batteva il cucchiaino su un calice ricolmo di champagne. Mezz’ora dopo, coi Ricchi e poveri a tutto volume nel quartier generale di Ano – «è un’emozione che cresce piano piano, e vola vola si sa!» – lui, il ricchissimo che si è fatto votare pure dai poveri, pronunciava il discorso della vittoria: «È l’apice della mia carriera politica, non avrei sperato un risultato così straordinario». In mano, il 35 per cento di voti, la «promessa di pr

