Nel nuovo capitolo del rebus francese, la parola più ricorrente sembra essere «rottura». È quella promessa dal nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu, che ha ricevuto ufficialmente l’incarico dopo il passaggio di consegne con il suo predecessore, François Bayrou.

«Avremo bisogno di rotture, non solo nella forma, non solo nel metodo. Rotture nella sostanza» ha dichiarato Lecornu, che ha aggiunto di voler «porre fine a questa discrepanza tra la situazione politica e ciò che i nostri concittadini si aspettano legittimamente nella loro vita quotidiana».

Piazze di rabbia

Una discrepanza che, però, ha portato migliaia cittadini a mettere in pausa proprio quella vita quotidiana per scendere in piazza e prendere parte alla protesta “Bloquons tout”. Il ministero dell’Interno ha comunicato di aver effettuato almeno 300 arresti, mentre secondo il ministro dell’Interno uscente, Bruno Retailleau, la mobilitazione di protesta è stata «dirottata, catturata e confiscata dai movimenti estremisti e di estrema sinistra, sostenuti dal movimento Insoumis».

Scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine si sono verificati a Parigi, nei pressi della Gare du Nord; e a Lione, dove sono state lanciate pietre contro le unità di polizia Crs, impegnate nell’antisommossa. Un incendio si è verificato inoltre in un ristorante nella zona di Chatelet-Les Halles, nel pieno centro di Parigi, causando l’evacuazione e la chiusura dell’area (incluse metro e centro commerciale), e perfino alcune sale del Louvre sono state «eccezionalmente chiuse». Il movimento “Bloquons tout”, nato contro il bilancio proposto da François Bayrou, è una «scintilla» poi diventata «qualcosa di molto più ampio», secondo Antoine Bristielle della Fondation Jean Jaurès: «Sono persone che non ne possono più della politica messa in atto da Macron, che chiedono molta più giustizia sociale. La rivendicazione principale non è il potere d’acquisto personale, ma la giustizia sociale, la lotta contro le disuguaglianze».

Nell’attualità politica, però, la “rottura” è anche quella invocata dal presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, che parlando dalla plenaria del parlamento europeo a Strasburgo ha affrontato anche la crisi interna alla Francia, ribadendo che la posizione del Rn resta scettica, se non apertamente in opposizione, al nuovo primo ministro, che viene definito «alla guida di un incarico molto precario»: «O c’è una rottura, o ci sarà una censura. Siamo sempre rimasti fedeli ai nostri principi: quello di non censurare a priori e di ascoltare il discorso di politica generale, di ascoltare gli orientamenti, senza illusioni», ha dichiarato Bardella. Che chiede un cambio di passo da parte di Lecornu in tre aree principali: «Evitare l’aumento della fiscalità sul lavoro e sulle nostre imprese; azioni forti per ridurre la cattiva spesa pubblica; la lotta agli sprechi e, in particolare, la messa in discussione della politica migratoria nel nostro paese». Bardella non ha fatto mistero del fatto che «l’ambizione del Rn sia quella di tornare alle urne», ma ha anche aggiunto che, se il suo gruppo verrà convocato per le consultazioni con il primo ministro, non si sottrarrà a un confronto.

Lecornu infatti ha avviato un giro di incontri con le diverse forze politiche, per sondarne la disponibilità a partecipare o supportare un governo. Ha incontrato l’ex premier Gabriel Attal, in veste di presidente del partito macroniano Renaissance, lo stesso Bruno Retailleau per i Républicains, e l’altro ex premier e presidente dei centristi di Horizons, Édouard Philippe. Invitati a colloquio anche i Socialisti e gli Ecologisti, potenzialmente giovedì o nei prossimi giorni, mentre ancora non è chiaro se Lecornu si rivolgerà anche al Rassemblement National e a La France Insoumise.

Proprio dagli Insoumis è arrivato un attacco sul nascere al governo dell’ex ministro delle Forze armate, proveniente da Manuel Bompard: il deputato ha avvertito Lecornu che, se non dovesse chiedere un voto di fiducia sul suo governo – in Francia il primo ministro non è obbligato a farlo – LFI sarebbe pronta a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del neopremier. Un’ipotesi confermata dalla leader degli Ecologisti, Marine Tondelier, secondo cui il suo gruppo voterebbe «senza troppa suspense» la sfiducia al governo.

La speranza socialista

La via possibile per la sopravvivenza di Lecornu, insomma, è molto stretta. Sembrano improbabili concessioni cospicue al Rassemblement National, che permetterebbero ai lepenisti di garantire la sopravvivenza del governo, almeno per arrivare all’approvazione del bilancio su cui Bayrou era andato a sbattere.

A questo punto, l’unica apertura possibile resta quella proveniente dai socialisti, che però, per bocca del loro segretario Olivier Faure hanno già ribadito che «le stesse cause provocheranno gli stessi effetti» e che Macron «si ostina su una strada alla quale nessun socialista parteciperà».

La strada della dissoluzione è stata ampiamente scartata dal capo dell’Eliseo, ma potrebbe rivelarsi l’unica possibile se l’esperienza di Lecornu a Matignon dovesse finire ancora prima di iniziare. In ogni caso, resterebbe però l’incognita di un budget contenente tagli per 44 miliardi, e che nessuno sembra voler prendere la responsabilità di approvare o di cestinare definitivamente. Un rompicapo di cui, al momento, nessuno sembra avere la soluzione, nemmeno all’Eliseo.

