A migliaia nelle piazze al grido di «Bloquons tout»: oltre 300 fermati, tafferugli con la polizia. Chiuse alcune sale del Louvre. Il neopremier incontra tutte le forze politiche ed evoca cambiamenti epocali: «Noi francesi ce la faremo, cambierò il sistema»
Arresti e scontri, in Francia trionfa la furia. Lecornu già lotta per la sua sopravvivenza
10 settembre 2025 • 20:50Aggiornato, 10 settembre 2025 • 20:53
A migliaia nelle piazze al grido di «Bloquons tout»: oltre 300 fermati, tafferugli con la polizia. Chiuse alcune sale del Louvre. Il neopremier incontra tutte le forze politiche ed evoca cambiamenti epocali: «Noi francesi ce la faremo, cambierò il sistema»