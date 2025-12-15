Asset russi e Mercosur, l’Ue «si gioca la faccia». Meloni tra i disturbatori

In vista del Consiglio in cui i leader decideranno se usare i beni congelati della Russia, l’Italia frena. E fa da sponda alla Francia nel chiedere il rinvio del voto sul trattato con l’America Latina. Bruxelles si prepara a far saltare lo stop ai motori a combustione. La «settimana tosta» dell’Ue

«Io che sono ottimista di natura, la vedo dura», dice l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas proiettandosi sul giovedì del Consiglio europeo e delle scelte sugli asset russi. Nelle stesse ore, il commissario Ue al Commercio, traghettatore di accordi su mari agitati come quello dei dazi trumpiani, manda a dire alla Francia – tramite il Financial Times – che se l’Ue respinge il Mercosur, il trattato di libero scambio con il mercato latinoamericano, «perderà la faccia» (traduzione giornalistica del p