A pochi minuti dall’apertura della basilica di San Pietro all’omaggio dei fedeli al papa emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro per l’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è entrata all'interno della basilica, dove i tre si sono raccolti per qualche minuto in preghiera davanti al feretro del defunto papa emerito Benedetto XVI.

Tra i visitatori che hanno potuto rendere omaggio alla salma prima dell’apertura delle porte della basilica anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha visitato il feretro alle 8.50.

Gli omaggi

Accanto alla salma, collocata ai piedi dell'Altare della Cattedra, ci sono il segretario, mons. Georg Gaenswein, e il card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro. I fedeli erano in coda a centinaia già molto prima delle 9.30, ora in cui si sono aperte le porte della basilica.

