«Von der Leyen non aveva mandato per negoziare come ha fatto». Il presidente della commissione Commercio internazionale dell’Europarlamento annuncia battaglia a colpi di emendamenti. E aggiunge: «Valuteremo di rivolgerci alla Corte Ue»

Il patto che Ursula von der Leyen ha stretto con Donald Trump «non è affatto il migliore possibile» come la presidente di Commissione continua a dire, e «non porta affatto prevedibilità e certezze», come «pure von der Leyen ha smesso di ripetere». Ma Bernd Lange non si accontenta di smontare gli alibi di von der Leyen. Nel suo ufficio di Strasburgo, il socialdemocratico tedesco che può condizionare le sorti del dossier sui dazi, dato che presiede la commissione Commercio internazionale dell’Europarlamento, dice che «valuteremo di rivolgerci alla Corte di giustizia europea».

«Abbiamo l’accordo migliore, without any doubt», ha sostenuto von der Leyen durante il discorso sullo stato dell’Unione. Davvero «non c’è dubbio»?

Non sono d’accordo con von der Leyen. Peraltro, a patto già stretto, gli Usa hanno aggiunto una lunga lista di nuove categorie di prodotti derivati dell'acciaio e alluminio da assoggettare a dazi del 50 per cento; per non parlare del fatto che – anche se il 15 viene presentato come un tetto – finiscono colpite da questo 15 per cento pure merci che prima del patto erano tassate meno.

È corretta la versione per cui l’Ue ha un accordo con gli Usa? Il «deal» stretto dal Regno Unito è «non vincolante legalmente»: può essere spazzato via con un post su Truth. Quanto a Bruxelles, ha addirittura in mano solo una dichiarazione. E Trump continua a minacciare più dazi.

Non si può parlare di accordo: esiste una dichiarazione congiunta che peraltro è arrivata dopo più di tre settimane dall’incontro in Scozia perché le due parti interpretavano in modo discordante il patto Trump-von der Leyen. Avrà anche notato che negli ultimi giorni la presidente ha smesso di ripetere la manfrina per cui il patto scozzese garantirebbe prevedibilità agli attori economici: non siamo affatto in un regime stabile e certo. Tant’è vero che l’amministrazione Trump rifiuta di inserire una standstill clause (clausola che garantisce azioni e vincoli nel periodo coperto da un accordo, rendendo tassativo abbassare dazi o non aumentarne, ndr) sostenendo che per gli Usa la politica commerciale sia uno strumento di sicurezza nazionale.

Se approvate, saranno vincolanti però le proposte presentate ad agosto dalla Commissione per azzerare i dazi a favore di alcuni prodotti Usa. Stando a Bruxelles, Washington avrebbe dovuto abbassare al 15 i dazi contro le auto appena presentate (non approvate) queste proposte. Berlino spingeva per un accordo proprio per alleggerire questo settore. Ma non risulta che i dazi alle auto siano stati effettivamente abbassati, giusto?

Nel momento in cui parliamo, gli Usa non hanno ancora abbassato i dazi alle auto. Pochi giorni fa Howard Lutnick, segretario al Commercio Usa, ha menzionato il punto, ma finora niente azioni; sarà un momento di verifica: se gli Usa rispettano il patto (abbassare quei dazi retroattivamente dal 1 agosto) dovranno restituire 5 milioni.

Le proposte legislative di agosto della Commissione devono passare dall’Europarlamento: lei intende emendarle, ma è sicuro che a destra la seguano?

Diciamo che non mi risulta che il piano di accettare quel che c’è senza toccarlo troverebbe una maggioranza: pure nel Ppe emergono critiche, ad esempio dai francesi. L’Europarlamento contribuirà a fare pressione sugli Usa: sarebbe surreale approvare una proposta in cui azzeriamo agli americani i dazi per i settori sui quali ce li hanno alzati al 50, come acciaio e derivati. Dovremo anche trovare un modo per rendere l’intesa compatibile col sistema Wto: sarebbe paradossale se proprio l’Ue, difensora di multilateralismo e rules-based order, accettasse un patto che contribuisce a scardinarli. Non mi è piaciuto affatto il discorso di von der Leyen: c’erano frasi che minano l’idea di concorrenza leale.

Verificherete la legalità dell’intesa?

Chiederemo ai servizi legali una valutazione. Valuteremo pure di andare alla Corte di giustizia Ue. Oltre alle proposte legislative della Commissione, che devono passare in Parlamento Ue, il tema è se l’intero processo si sia svolto in linea coi trattati: normalmente per negoziare un accordo commerciale la Commissione propone un mandato negoziale che sottopone all’Europarlamento e che dev’essere adottato dal Consiglio. Ma stavolta ciò non è avvenuto: l’unico mandato con cui la Commissione ha affrontato il negoziato è uno ormai vecchio in cui si chiedevano dazi zero per entrambe le parti. La Corte di giustizia può dare un parere anche su questo: come l’intero processo è stato gestito.

Alcuni governi di peso hanno spinto per non mostrare i muscoli agli Usa: fino a che punto il fallimento è attribuibile a von der Leyen?

La postura di von der Leyen è molto transatlantica. Inoltre il modo in cui ha strutturato la nuova Commissione è fatto per darle molto potere. Non è un segreto che la presidente non si fidi di nessuno: la decisione resta concentrata in una cerchia ristretta. Ma pure tra i commissari ci sono diversi punti di vista: sento che nel collegio c’è pressione sotto il tavolo, vedremo fino a quando resterà inesplosa.

Mercoledì von der Leyen ha proclamato «il momento dell’indipendenza» dell’Europa, ma agli Usa ha promesso l’acquisto di armi e di energia (pure inquinante): nel rapporto con Trump l’indipendenza è stata dimostrata?

Trump rispetta chi negozia duramente: credo che sia stato un errore non attivare nessuna contromisura, oltre al fatto che si sarebbe potuto fare squadra con altri paesi colpiti da Trump. Mi è stato riferito che durante l’incontro in Scozia, ogni volta che si arrivava al dunque sui dazi, il presidente Usa tirasse fuori l’Ucraina, dicendo: e poi cosa succede se non la supportiamo? Ha mischiato i due piani, commercio e sicurezza, e la Commissione si è fatta condizionare. In realtà acquistare sistemi militari, oltre che energia, non fa che approfondire una dipendenza. Inoltre il fatto che von der Leyen possa aver promesso questi acquisti e investimenti è folle: non possono essere organizzati dalla Commissione, la quale ha innescato così un rischio enorme; se i numeri non corrisponderanno, l’amministrazione Trump avrà buon gioco nel mettere dazi al 30 come ha già minacciato.

