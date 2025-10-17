autocrati

Vertice di Budapest: il regalo di Trump e Putin all’amico Orbán in vista delle elezioni

(Il premier ungherese e il presidente russo insieme al Cremlino a luglio 2024. Foto Epa/Ansa)
Francesca De Benedetti
17 ottobre 2025 • 20:06

Tra le cose che accomunano i presidenti Usa e russo, c’è il supporto al premier in vista del voto di aprile. Ne ha bisogno anche perché il competitor Magyar è in testa.  Il governo orbaniano sfrutta il successo di un incontro internazionale a Budapest e ne approfitta per tirare colpi a Bruxelles. Con gioia di Salvini

«Che settimana! E non è ancora finita! Sono state fatte le trattative con il presidente russo», ha annunciato Viktor Orbán questo venerdì, appena conclusa la telefonata con Vladimir Putin. «I preparativi vanno a tutta velocità». Lo slogan è quello di una Budapest «isola di pace», l’imperativo è quello di trattare Putin «con rispetto», la provocazione è come al solito verso Bruxelles: «Se l’Europa vuole la pace strappi i suoi piani di guerra», «anche noi europei dovremmo fare come Trump e negozia

