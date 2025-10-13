Europa

Rinvio per Chat Control: il Grande fratello Ue per ora può attendere

Andrea Daniele Signorelli
13 ottobre 2025 • 20:49Aggiornato, 13 ottobre 2025 • 20:49

Il voto previsto per il 14 ottobre è stato cancellato in seguito alla contrarietà della Germania, ma sul controverso regolamento Ue contro la circolazione di materiale pedopornografico, che rischia però di cancellare la privacy online, si tornerà alla carica il prossimo dicembre

Che cosa pensereste di un regolamento che impone di leggere tutte le vostre conversazioni, per scoprire se state commettendo qualcosa di illegale? Probabilmente, pensereste a una forma di sorveglianza di massa degna di qualche dittatura, non certo di un contesto democratico. Eppure è proprio questo l’obiettivo della proposta di regolamento europeo Chat Control che, dovesse passare, imporrà ai provider che erogano il servizio di monitorare tutti i nostri messaggi, le chat private e le email in ce

Per continuare a leggere questo articolo

Andrea Daniele Signorelli

Milanese, classe 1982, giornalista. Scrive di nuove tecnologie, politica e società. Nel 2021 ha pubblicato Technosapiens, come l’essere umano si trasforma in macchina per D Editore.