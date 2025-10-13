Rinvio per Chat Control: il Grande fratello Ue per ora può attendere

Il voto previsto per il 14 ottobre è stato cancellato in seguito alla contrarietà della Germania, ma sul controverso regolamento Ue contro la circolazione di materiale pedopornografico, che rischia però di cancellare la privacy online, si tornerà alla carica il prossimo dicembre
Che cosa pensereste di un regolamento che impone di leggere tutte le vostre conversazioni, per scoprire se state commettendo qualcosa di illegale? Probabilmente, pensereste a una forma di sorveglianza di massa degna di qualche dittatura, non certo di un contesto democratico. Eppure è proprio questo l’obiettivo della proposta di regolamento europeo Chat Control che, dovesse passare, imporrà ai provider che erogano il servizio di monitorare tutti i nostri messaggi, le chat private e le email in ce