Alle urne in Europa l’estrema destra cresce, e la sinistra? «Serve un riassetto. In Francia abbiamo vinto quando abbiamo segnato una discontinuità», dice la regista del programma della France insoumise, vicepresidente dell’Assemblea nazionale. «Lo strappo coi socialisti è ormai troppo forte, non ci parliamo più». Mélenchon si scalda per la corsa presidenziale

Arriva in Italia per partecipare questo sabato a due iniziative di Potere al popolo contro il riarmo. Vicepresidente dell’Assemblea nazionale francese e regista del programma della France insoumise, Clémence Guetté è il pensiero strategico e il versante istituzionale di una sinistra radicale e «di rottura».

La rottura è nei confronti di Macron, ça va sans dire, ma anche verso «un centrosinistra neoliberista che ha aperto la strada all’estrema destra». Nessuna incrinatura, invece, verso il fondatore degli insoumis Mélenchon, eterno candidato alle presidenziali, «la figura meglio posizionata» per correre pure nel 2027: con lui Guetté copresiede l’Institut La Boétie.

Ma anche il ruolo nella formazione «dei giovani, i quadri di domani» mostra che la vicepresidente, classe 1991, è proiettata nel futuro.

Le ultime elezioni in Romania, Polonia e Portogallo rimarcano l’invisibilità della sinistra in Europa?

La situazione è innegabilmente complicata, e queste elezioni – così come quelle tedesche – sono inquietanti per la poderosa resurrezione elettorale dell’estrema destra, tendenza che riguarda l’Europa e non solo (Trump, Milei...).

In un clima così polarizzato, anche la sinistra europea deve riconfigurarsi? Il caso francese mostra che la sinistra può vincere: alle legislative 2024 il campo unito della sinistra ecologista si è affermato come prima forza, anche se Macron ha poi ignorato il risultato.

In Francia la sinistra resiste bene, inoltre in seno alla sinistra stessa c’è una forza radicale e di rottura: queste due specificità sono eccezioni nel contesto europeo, ne sono consapevole.

Il campo della sinistra europea deve prendere decisioni strategiche, e l’esperienza francese fa da lezione: quando la socialdemocrazia ha tradito il proprio elettorato per inseguire un’agenda neoliberista, smobilitando così la propria base popolare, come è successo nell’èra Hollande, si è aperta la strada per l’impennata dell’estrema destra.

L’unione coi socialisti nel 2024 era stata possibile solo sulla base di una comune consapevolezza e rottura verso quel sistema.

Una linea che all’inizio il socialista Faure ha difeso: poi cosa è cambiato?

C’è un certo cinismo politico: ai tempi della prima unione (la Nupes delle legislative 2022) i socialisti uscivano dalle presidenziali con meno del due per cento, Mélenchon il 22; il riequilibrio interno alla sinistra era totale. Ma dopo le ultime europee i socialisti si sono un po’ ripresi, sentendosi abbastanza forti da fare scelte strategiche verso le quali sono più inclini: orientarsi verso il sedicente centro, un blocco neoliberista.

La sirena del macronismo pare aver allontanato i socialisti da voi: grazie a loro il governo Bayrou ha guadagnato tempo. Ma i socialisti cosa hanno ottenuto? I canali con loro sono ancora aperti?

Non c’è più discussione, coi socialisti: da quando non hanno votato la mozione di censura del governo Bayrou, è emersa una rottura strategica troppo imponente.

Ai tempi dei negoziati per il nuovo Fronte, ai quali ho preso parte, avevamo condiviso di dover voltare pagina rispetto al macronismo; e altrettanto abbiamo condiviso una collera democratica quando Macron ha affidato il governo a Barnier, che abbiamo sfiduciato.

Ma quando i socialisti hanno deciso di non sfiduciare Bayrou, e quindi di non indebolire Macron nonostante questo fosse il nostro piano originario, ci hanno traditi: hanno rotto quell’allineamento, sensibili a quanto pare alle pressioni sul bilancio da approvare.

Bayrou ha guadagnato tempo di governo ma i socialisti nulla: il conclave sulle pensioni si è confermato una farsa, anche le promesse sui posti per gli insegnanti finiranno sacrificate sull’altare della nuova austerità.

Alle presidenziali niente candidato comune? Per gli insoumis si riproporrà Mélenchon? È opportuno un ricambio? Il leader è criticato su più fronti, pure a sinistra dopo le purghe nelle liste.

Il primo test saranno le amministrative 2026, per le quali la nostra proposta di un accordo su base nazionale è già stata respinta.

Raphaël Glucksmann dice di voler candidarsi alle presidenziali: ci saranno più candidati. Per noi ad oggi Mélenchon, con la sua popolarità, è la figura meglio posizionata; quanto agli attacchi che riceve, invito a non essere ingenui: la natura è meramente politica, colpiscono lui perché è il più esposto. Siamo un partito anticapitalista che vuole mettere in discussione profondamente il sistema.

Macron vi colloca nel fronte antirepubblicano, da vicepresidente d’aula cosa risponde?

Che siamo profondamente legati all’ideale repubblicano, del quale rivendichiamo il retaggio rivoluzionario, e che i tentativi macroniani di demonizzarci normalizzando in parallelo l’estrema destra non funzioneranno: les gens ne sont pas dupes. La gente non è mica fessa.

Tutto sarà declinato «in ottica di guerra, dall’economia alla politica»: il presidente francese lo ha persino annunciato. Pensa che questa narrazione di guerra, con gli appelli all’unità, possa annichilire ancora di più l’emergere di una alternativa di sinistra?

Certamente Macron la usa come leva e si presenta come presidente in guerra, ma in Francia ci sono già mobilitazioni di massa perché questa storia del riarmo non può essere un pretesto per fare macelleria sociale. Questo sabato sarò a Roma e a Napoli assieme ai colleghi di Podemos e PTB, per sostenere le iniziative contro il riarmo al fianco di Potere al popolo.

© Riproduzione riservata