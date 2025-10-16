la “road map” della difesa

Von der Leyen controlla gli aumenti di spesa Nato (e potrà riferire a Trump)

Francesca De Benedetti
16 ottobre 2025 • 16:59

Dopo il summit dell’Aia, l’Unione europea si attrezza per spingere sull’industria militare. La Commissione avrà strumenti per monitorare gli acquisti «per preservare la pace»

Gli era stato già promesso: «Caro Donald, tutti hanno firmato per il 5 per cento in spesa militare, l’Europa pagherà MOLTO caro e sarà una tua vittoria», aveva scritto Mark Rutte, il segretario generale della Nato, al presidente Usa nei giorni cruciali del summit di giugno all’Aia. Ora arriva «il mega piano per la consegna», come lo stesso commissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius ha ribattezzato il documento presentato giovedì. È la «Defence Readiness Roadmap 2030», chiesta dai governi alla C

