Gli occhi del Cremlino sono stati ben fissi sulla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina in Italia, come dimostrato dai poco diplomatici attacchi dell’ambasciata russa a Roma. E ancor di più sulla riunione dei Volenterosi, andata in scena in forma ibrida tra la Nuvola dell’Eur e Londra. Dopo aver osservato e sentito quanto emerso dall’incontro della coalizione degli alleati di Kiev, Mosca ha risposto. Con toni sempre aggressivi.

Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha infatti bollato come «inaccettabile» l’idea del dispiegamento di forze europee sul territorio ucraino a garanzia di un eventuale accordo di pace. Idea perorata da Emmanuel Macron e Keir Starmer, che giovedì hanno reso noto di avere un piano pronto per inviare in futuro i propri peacekeepers. Il Cremlino non vuole «contingenti militari stranieri» vicini alle proprie frontiere, e anzi, ha incolpato un’Europa che non capirebbe i chiari segnali inviati da Mosca sulla questione. Denunciando un «militarismo antirusso» dei leader del Vecchio Continente, Peskov ha poi parlato del sostegno finanziario all’Ucraina, che incoraggia Kiev a «continuare la guerra ad ogni costo», cioè «una guerra fino all’ultimo ucraino», con il «denaro dei contribuenti dei paesi europei».

L’armamentario di strumenti retorici del Cremlino è sempre uguale, così come l’intento: colpire le opinioni pubbliche delle singole nazioni occidentali e instillare dubbi.

I fastidi di Washington

In realtà la guerra continua soprattutto per i massicci attacchi russi. Negli ultimi giorni Mosca ha aumentato ancora di più la portata dei raid contro l’Ucraina, le sue città, le sue infrastrutture, i suoi civili. Per Mykola Kalashnyk, governatore della regione di Kiev, ormai l’esercito russo lancia «dai 500 ai 700 droni al giorno». E nella notte tra giovedì e venerdì alcuni droni hanno danneggiato un reparto di maternità di un ospedale a Kharkiv, costringendo all’evacuazione madri e neonati.

Un episodio che sembra aver infastidito anche Donald Trump, che si è detto nuovamente deluso da Vladimir Putin. A chi gli ha chiesto un commento sull’ultimo attacco, il presidente degli Stati Uniti ha risposto con un lapidario «lo so, vedrete cosa succederà». Una minaccia sospesa, com’è spesso il caso con il tycoon. Trump ha infatti preannunciato che lunedì farà alcune «dichiarazioni importanti» su Mosca. Al vaglio della Casa Bianca, non contenta del Cremlino tra i bombardamenti e lo stallo negoziale, ci sarebbero nuove sanzioni. Per una Russia che, come dimostrato nell’incontro tra il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, resta ferma sulla sua posizione.

Sempre lunedì, invece, arriverà a Kiev l’inviato speciale americano Keith Kellogg. Non sarà una classica visita toccata e fuga, il generale rimarrà in Ucraina per una settimana, tra incontri e colloqui con la leadership del paese.

Intanto, alla Nbc, Trump ha reso noto di aver stretto un accordo con la Nato per l’invio di nuove armi a Kiev, tra cui i sistemi di difesa aerea Patriot. A quanto sostiene il tycoon, l’Alleanza atlantica pagherà questi armamenti «al cento per cento», girandoli poi a Kiev. Trump così non perde la faccia all’interno degli Usa, Volodymyr Zelensky incassa le armi e la Nato, europei in testa, paga.

Il nodo delle armi è sempre centrale. Anche perché, dall’altra parte, Mosca fa grande affidamento su alleati come la Corea del Nord. Secondo Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare ucraina, circa il 40 per cento delle munizioni oggi usate dalla Russia per il conflitto in Ucraina arriva da Pyongyang.

Finisce la Conferenza

Gli occhi di Mosca, nel frattempo, si sono concentrati anche sulla seconda giornata della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. A margine dell’evento, la premier Giorgia Meloni ha incontrato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, mentre a Montecitprio si è tenuta riunione parlamentare, tra deputati italiani e membri del parlamento ucraino.

Poi, sono stati stretti altri accordi tra Roma e Kiev, in settori chiave come trasporti, lavoro, scienza, sport e altri ancora. Dal memorandum sulla cooperazione strategica nei trasporti marittimi, che mira poi a ricostruire i porti ucraini distrutti, a quello per la creazione di una Coalizione internazionale per la ricerca e l’innovazione a Kiev, passando per un’intesa firmata dal gruppo Fs per evolvere la rete ferroviaria ucraina, per un piano di lavoro «per una ricostruzione verde e sostenibile» e per un progetto per il monitoraggio dell’aria.

Il colosso della Difesa Leonardo, invece, ha «smentito categoricamente» le indiscrezioni riguardanti una possibile coproduzione italo-ucraina di droni che avrebbe visto l’azienda coinvolta.

