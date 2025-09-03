L’aereo che trasportava la presidente della Commissione ha attivato la ricezione dei segnali dei radiofari indicati via radio dal controllo del traffico aereo bulgaro ed è atterrato all’aeroporto di Plovdiv in sicurezza utilizzando sistemi di navigazione tradizionali
Cosa è realmente successo al volo di Ursula Von der Leyen
03 settembre 2025 • 20:36
L’aereo che trasportava la presidente della Commissione ha attivato la ricezione dei segnali dei radiofari indicati via radio dal controllo del traffico aereo bulgaro ed è atterrato all’aeroporto di Plovdiv in sicurezza utilizzando sistemi di navigazione tradizionali