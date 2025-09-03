L’aereo che trasportava la presidente della Commissione ha attivato la ricezione dei segnali dei radiofari indicati via radio dal controllo del traffico aereo bulgaro ed è atterrato all’aeroporto di Plovdiv in sicurezza utilizzando sistemi di navigazione tradizionali

Molti piloti ed esperti di aeronautica hanno sorriso leggendo che, come hanno scritto alcuni giornali, i piloti dell’aereo diretto in Bulgaria con a bordo Ursula von der Leyen, a causa di problemi al sistema di navigazione Gps, erano riusciti ad atterrare grazie all’uso di mappe cartacee. Forse può essere utile ricordare alcune norme e procedure aeronautiche per aiutare a capire quanto è successo al volo della presidente della Commissione europea.

I sistemi di navigazione aerea

Il Gps è un sistema statunitense di posizionamento, basato su circa 30 satelliti nello spazio, usato per la navigazione aerea e marittima, ma anche stradale visto che lo abbiamo installato in quasi tutte le nostre automonili. L’Europa ha costruito un sistema simile e forse più preciso che si chiama Galileo. I russi hanno il loro Glonass che però viene utilizzato solo all’interno della Federazione Russa.

Fino al 2015, la navigazione aerea avveniva grazie ai radiofari come il Vor (Very High Frequency Omdiectional Range), gli Ndb (Non-Directioonal Beacon) mentre per gli atterraggi si utilizzavano gli Ils (Instrumental Landing System) di categoria I, II o III a seconda dei limiti di visibilità nei pressi di un aeroporto.

Sugli aerei più grandi erano installate piattaforme inerziali che aiutavano una navigazione aerea sicura. I radiofari erano strutture di terra che trasmettevano segnali radio con frequenze diverse che gli strumenti a bordo degli aerei ricevevano a distanze diverse da ogni radiofaro.

Dopo il 2015 i sistemi di posizionamento come il Gps o il Galileo sono stati autorizzati per la navigazione aerea e per l’avvicinamento agli aeroporti grazie alla precisione raggiunta nel frattempo. L’uso del Gps permette di non seguire le vecchie rotte basate sui radiofari ma di seguire una linea di volo diretta da un punto all’altro risparmiando così tempo e carburante, riducendo quindi l’inquinamento.

A seguito di questi cambiamenti molti radiofari sono stati spenti ma molti sono stati mantenuti attivi per emergenze come quella dell’aereo della presidente Von der Leyen che improvvisamente ha visto spegnersi o corrompersi il segnale Gps. In sostanza l’aereo che trasportava la presidente ha attivato la ricezione dei segnali dei radiofari indicati via radio dal controllo del traffico aereo bulgaro ed è atterrato all’aeroporto di Plovdiv (che ha un Vor che trasmette sulla frequenza di 114.9 Mhz) in sicurezza utilizzando, appunto, sistemi di navigazione tradizionali.

La corruzione del segnale

Circa la corruzione del segnale Gps, questo può avvenire attraverso i noti sistemo di jamming e spoofing. Il jamming è una tecnica di disturbo: consiste nell’inviare segnali radio molto potenti sulla stessa frequenza usata dal Gps. In questo modo il ricevitore dell’aereo non riesce più a distinguere il segnale legittimo dei satelliti, andando in “silenzio” operativo. È una forma di blocco diretto, paragonabile a un rumore assordante che copre una voce.

Lo spoofing è più subdolo: invece di spegnere il segnale, l’attacco lo sostituisce con dati falsi. Vengono trasmessi segnali simili a quelli dei satelliti ma manipolati, così da indurre l’aereo o la nave a credere di trovarsi in una posizione diversa da quella reale. È una forma di inganno digitale che può deviare la rotta senza che l’operatore se ne accorga subito.

La corruzione di un segnale Gps può essere fatta solo da paesi che abbiano sistemi di trasmissione molto potenti. Infatti, i primi sospetti espressi dopo l’incidente all’aereo della Von der Leyen sono caduti sui russi che dispongono della base di Bancarotte, vicino a San Pietroburgo, dove è installato un potentissimo jammer capace di disturbare il segnale Gps, bloccare le Tlc e interrompere i sistemi radar. Stati Uniti e Cina possono essere gli altri paesi che dispongono di tali sistemi ma chi in questo momento è in contrasto con l’Unione europea è la Russia.

