Un attacco informatico a Collins Aerospace, un service provider per sistemi di check-in e di imbarco sta causando gravi disagi negli aeroporti europei. Il problema è partito da Bruxelles, dove questa mattina nove voli sono stati cancellati e una quindicina risultano in ritardo di oltre un’ora. Lo riferisce la stampa belga, citando l’ufficio stampa dello scalo.

Le procedure di check-in e imbarco, normalmente gestite in modo automatizzato, sono state bloccate e devono ora essere eseguite manualmente, con pesanti ripercussioni sulla puntualità dei collegamenti. Sono circa 35mila i passeggeri attesi in partenza oggi dall’aeroporto della capitale belga. Il portavoce dello scalo ha confermato che il fornitore colpito dal cyberattacco «sta lavorando attivamente al problema e si sta impegnando per risolverlo il più rapidamente possibile».

Disagi si registrano anche in altri aeroporti europei. A Berlino-Brandeburgo i passeggeri sono stati avvisati di tempi di attesa più lunghi per il check-in e di possibili ritardi. «L’aeroporto non è stato l’obiettivo del cyberattacco, ma ne è stato indirettamente colpito», hanno fatto sapere le autorità dello scalo tedesco. Problemi analoghi si riscontrano a Londra Heathrow, dove sono segnalati ritardi e cancellazioni per diverse compagnie aeree a causa di un malfunzionamento del sistema di imbarco e check-in dello stesso fornitore terzo.

