Domani ha potuto visionare le due mozioni: una sarà presentata da Jordan Bardella dopo che la presidente di Commissione avrà pronunciato il discorso sullo stato dell’Unione. L’altra arriva da The Left. Von der Leyen non rischia la poltrona ma perde credibilità

La crisi d’Europa, o perlomeno dell’establishment attuale, va in scena questo mercoledì in Francia. A Strasburgo la presidente di Commissione Ue che sta accumulando tre tentativi di sfiduciarla in pochi mesi pronuncerà il rituale discorso sullo stato dell’Unione, in una situazione che della ritualità istituzionale e politica ha poco: maggioranze variabili, accordi squilibrati, accentramento di potere, scandali. E sempre in Francia, capoluogo alsaziano incluso, il movimento «Bloquons tout» («Blocchiamo tutto») porterà in piazza la rottura nei confronti del sempre meno amato presidente della Repubblica. Né Ursula von der Leyen né Emmanuel Macron perderanno la poltrona: giochi incrociati di sostegni, complicità e inazione lasceranno senza maggioranza sia le mozioni di censura contro von der Leyen che quella per la destituzione di Macron; nessuno dei due dà segno di cedere il potere. Ma c’è qualcosa che entrambi perdono a tutta velocità: la credibilità.

La mozione dei Patrioti

Oggi i Patrioti per l’Europa – gruppo europeo del quale fa parte la Lega – si sono riuniti in una saletta dell’Europarlamento per concordare sul testo di una propria mozione di censura contro la Commissione von der Leyen; iniziativa che Le Pen aveva preannunciato sotto la bandiera anti Mercosur, e che domani Jordan Bardella – da presidente dei Patrioti – presenterà pubblicamente assieme alla vice ungherese Kinga Gal.

Domani ha potuto visionare il testo: «L’Ue oggi è più debole a seguito del perdurante fallimento della presidente di Commissione nel fronteggiare le più pressanti sfide, come il declino socioeconomico dell’Unione, la situazione allarmante in fatto di sicurezza, la mancanza di trasparenza e accountability nel processo decisionale, le minacce alla libertà di espressione e i ripetuti atti che oltrepassano le competenze attribuite dai trattati, come si è reso evidente anche di recente con gli accordi commerciali con Mercosur e Usa».

Essendo i Patrioti un gruppo dichiaratamente pro Trump (al punto da battezzare uno dei propri eventi Mega, Make Europe Great Again) e avendo i componenti, come la Lega, invocato di evitare guerre commerciali con gli Usa, è interessante che anche in questa mozione si punti il dito contro l’accordo Ue Usa. Lo si fa con l’argomento che «l’accordo di massima sia stato concluso senza mandati formali dal Consiglio, in sfacciata mancanza di rispetto verso gli equilibri istituzionali, mancando di trasparenza durante il processo negoziale». Nella mozione si citano anche «le fuorvianti politiche green» e altri punti come «i numerosi scandali» che hanno travolto von der Leyen.

Servono 72 firme per presentarla ma già il gruppo da solo ha un’ottantina di eurodeputati; le mozioni di censura possono essere depositate a partire da giovedì, quando saranno passati almeno 60 giorni dal voto della precedente, promossa da un pezzo di Conservatori (non Fratelli d’Italia, che ha preso le distanze) e bocciata. Questo martedì mattina il meloniano capogruppo di Ecr, Nicola Procaccini, ha rinviato una presa di posizione ma è plausibile che neppure stavolta FdI si imbarchi contro von der Leyen. La sinistra – come confermato dalla capogruppo Manon Aubry in un’intervista su questo giornale – non voterà mozioni dell’estrema destra; tuttavia ne ha compilata una propria e, non avendo da sé 72 firme, chiede supporto «al fronte progressista».

La mozione della Sinistra europea

Nel testo di The Left – anch’esso visionato da Domani – si «rigetta l’accordo commerciale Ue-Usa, pregiudiziale, asimmetrico e non reciproco», nonché il Mercosur; si «condanna l’inazione della Commissione» verso il governo Netanyahu e si chiede la sospensione dell’accordo Ue-Israele, si condanna «il mancato intervento contro cambiamento climatico e crisi sociale», e quant’altro.

«La Commissione – recita questa mozione – ha dimostrato incapacità e mancanza di volontà di affrontare le sempre più gravi crisi sociale e climatica, in particolare l’attacco regressivo contro i diritti sociali e la crisi abitativa che colpisce tutta Europa, inoltre indebolendo e abbandonando elementi chiave del Green Deal».

Il testo arriva, anche se da sinistra, a una conclusione analoga a quella dei Patrioti: von der Leyen è inadeguata e deve andarsene. «La Commissione sotto la guida di von der Leyen ha perso la fiducia del Parlamento. Chiediamo che rassegni le dimissioni dato il fallimento in termini di trasparenza, accountability e di rispetto del diritto internazionale».

La capogruppo dei socialisti europei, la sancheziana Iratxe García Pérez, è disposta ad alzare la voce su Gaza – lo farà anche questo mercoledì in Europarlamento – ma non a uscire dal perimetro della «critica costruttiva», come l’ha definita ieri. Anche i capogruppo dei Verdi europei hanno detto: «Per ora la mozione di censura non è quel che vogliamo». I verdi italiani, come in generale tutta Avs e il Movimento 5 Stelle, sostengono l’operazione della Sinistra europea per sfiduciare la Commissione. Anche tenendo conto dei rapporti tra questi partiti e il Pd, la capogruppo Aubry aveva lanciato – in un’intervista su Domani – un appello agli eurodeputati Pd perché firmassero la mozione.

Che fine fa von der Leyen

Niente rotture: nessuna delle due mozioni ha chance numeriche di essere approvata, anche stavolta von der Leyen resta. Ma nel frattempo persino i governi che hanno voluto la linea morbida con Trump sono pronti a scaricare contro di lei la responsabilità di un accordo fantasma; l’accusa di «vassallizzazione» agli Usa è diventata linguaggio corrente. Intanto la «smaccata interferenza russa» denunciata dalla Commissione nel volo bulgaro si è trasformata in farsa, rinnegata dalla stessa Bulgaria. Il che si somma all’opacità nei contratti e all’accentramento di potere: questo non varrà la sfiducia europarlamentare, ma c’è da chiedersi cosa succeda con la fiducia degli europei.

