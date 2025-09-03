I socialisti puntano a emendare i piani di Bruxelles, mentre piovono mozioni di sfiducia dalla sinistra e da Marine Le Pen. Settembre è iniziato senza tagli sulle auto, con più tariffe americane sui derivati dell’acciaio e minacce sul fronte tech

«Avete visto? Abbiamo fatto un accordo con l’Ue perché ci paghi circa mille miliardi e sono pure contenti che sia stato fatto!». Donald Trump se la ride, mentre Ursula von der Leyen paga il conto.

La sinistra europea prepara una nuova mozione di sfiducia contro la Commissione europea, mentre Marine Le Pen annuncia: «I nostri eurodeputati presenteranno una mozione contro von der Leyen la prossima settimana». The Left prende di mira l’accordo con gli Usa e l’inazione su Gaza, l’estrema destra l’impopolare (almeno in Francia) accordo con il mercato Mercosur che la Commissione ha tirato fuori dalla fodera questo mercoledì.

In questa ridda di contestazioni, che senza convergenze rischiano di finire polverizzate in aula, la mossa dei socialdemocratici, Pd compreso, può essere letta in due modi: come un colpo a von der Leyen, o viceversa come un colpo di fortuna.

La leva del parlamento

Nel lamentare ancora una volta le ambiguità della presidente e la natura fallimentare dell’accordo col tycoon, i dem tirano il freno: vogliono utilizzare le leve parlamentari per «emendare» il patto scozzese là dove è possibile (cioè a partire dalle proposte legislative di agosto della Commissione, che puntano a far entrare altre merci Usa a dazi zero nel mercato europeo).

A prima vista, l’attivismo parlamentare dà filo da torcere alla Commissione. Ma se si amplia lo sguardo – se si realizza che le proposte di Bruxelles rischiano di elargire l’ennesima lunga lista di concessioni agli Usa proprio mentre Trump sta tradendo la stretta di mano scozzese e infierendo sull’Ue – si vedrà che, se la Commissione fosse davvero intenzionata a limitare i danni, potrebbe utilizzare quel freno come leva, dunque a proprio vantaggio nei rapporti con gli Usa.

Finora Ursula von der Leyen ha deliberatamente rifiutato di utilizzare qualsiasi leva, spinta pure da governi come quello tedesco e italiano che puntavano a salvare rispettivamente le proprie auto e i propri rapporti con Trump. Ma dato che Washington sta tardando pure a sforbiciare i dazi sul settore automobilistico, e che amplia i settori colpiti con ben più del 15 per cento, chissà che pure i governi, e dunque von der Leyen, si ravvedano.

Le due Americhe

Per capire dov’è la leva bisogna anche vedere dov’è la beffa trumpiana. La Commissione ha presentato, entro fine agosto come aveva annunciato, una serie di proposte legislative che richiedono il via libera europarlamentare e che concretizzano l’abolizione di dazi per gli Usa su svariate quantità di merci. Il commissario-negoziatore Maroš Šefčovič aveva esibito la promessa Usa di ridurre i dazi sulle auto al 15 (specchietto che aveva spinto Berlino e altri ad accettare l’accordo) non appena le proposte fossero state presentate (non approvate) dalla Commissione, garantendo così per le auto il taglio al 15 retroattivamente dal 1 agosto.

Ma mentre scriviamo quel taglio non è ancora arrivato. Questo mercoledì Sabine Weyand della Commissione ha detto che potrebbe arrivare «at any moment», da un momento all’altro: di fatto nessuna certezza, nessuna prevedibilità; e dire che per far digerire l’accordo von der Leyen aveva sventolato proprio quelle due carte.

E c’è di più: l’Ue ha infilato nella sua proposta per azzerare i dazi agli Usa pure svariati prodotti agricoli (nonostante non sia stata ottenuta al momento dagli Usa nessuna quota, viceversa, che alleggerisca dai dazi l’agroindustria Ue) e persino l’acciaio degli States, che sul nostro impongono dazi al 50 sfondando il tetto del 15. «Altro che sicurezza e prevedibilità», tuona il socialdemocratico tedesco che guida la commissione Commercio internazionale all’Europarlamento, Bernd Lange: «Due settimane dopo l’incontro in Scozia, gli Usa hanno esteso la lista di prodotti colpiti dai dazi come acciaio e alluminio a molti altri derivati, comprese moto e pompe. Per non parlare del fatto che Trump intima a chi fa rispettare le regole sul digitale di aspettarsi altri dazi». Lange pensa a come emendare le proposte della Commissione, mentre il capodelegazione dem Nicola Zingaretti dà man forte: «Faremo di tutto per cambiare quell’accordo». «È pure illegale» perché tradisce le regole della World Trade Organization, incalza Brando Benifei.

Altra sorte è prevista per il Mercosur, accordo così controverso che la Commissione ha separato dal resto la parte strettamente commerciale (su cui ha competenza) evitando così che passi nei parlamenti nazionali. Lange, che ha il polso dell’Europarlamento, pensa a un via libera entro Natale.

Von der Leyen ha chiuso politicamente gli accordi con Mercosur e Mexico già a dicembre 2024; nel frattempo li ha resi masticabili dai governi più recalcitranti, a cominciare dalla Francia (non a caso Le Pen su questo dà battaglia): gli accordi restano quelli di mesi fa (con Trump nel mezzo), ma la Commissione «rassicura» con un sistema di monitoraggio dell’import che faccia scattare, per oscillazioni oltre il 10 per cento, clausole di salvaguardia; c’è un fondo compensativo di 6,3 miliardi ritagliato nel bilancio Ue. Il governo Meloni si mostra aperturista, quello polacco no ma ammette che difficilmente si formerà una maggioranza di blocco; intanto nella società civile – dagli ambientalisti di Greenpeace ai sindacalisti Cgil – si urla al tradimento.

