I socialisti puntano a emendare i piani di Bruxelles, mentre piovono mozioni di sfiducia dalla sinistra e da Marine Le Pen. Settembre è iniziato senza tagli sulle auto, con più tariffe americane sui derivati dell’acciaio e minacce sul fronte tech
«Dazi, l’accordo con Trump va cambiato»: gli eurodeputati contro von der Leyen
03 settembre 2025 • 20:42
