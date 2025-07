«In molti ve lo starete chiedendo: sì, siamo stati informati in anticipo». È l’ultimo, disperato tentativo della Commissione europea – la stessa che fino a metà settimana si diceva certa che Donald Trump non le avrebbe spedito una lettera – di salvare la faccia, mentre il presidente Usa la umilia pubblicando sui social, con la stessa disinvoltura con cui aveva pubblicato i messaggi di Rutte che dice che «l’Europa la pagherà cara», la lettera di imposizione dei dazi generalizzati al 30 per cento. Una contro l’Ue, una contro il Messico, il 30 a entrambi.

I nuovi dazi diventano effettivi dal primo agosto, ed è a questo che Bruxelles si aggrappa, assieme alle capitali – Roma in testa – che perorano tuttora la linea morbida. Ma Trump morbido non è: se si studiano i cavilli della paginetta e mezza, si vedrà che è punitiva fino all’ultima riga. Il 30 per cento vale solo per i dazi che non siano già più alti – l’Ue paga tuttora il 50 su acciaio e alluminio, minacce di pari grado gravano sul rame, per non parlare del 200 sulla farmaceutica – e soprattutto le pretese trumpiane vanno ben oltre le tasse. Un ridimensionamento dei dazi viene condizionato all’«abbattimento di barriere», che per Trump significa abbattere regole.

Bruxelles si fa volare lo schiaffo commerciale e diplomatico sulla testa, convinta che tirando dritto nel lungo tunnel di sberle trumpiane si veda la luce di un accordo per agosto. Ma si sa già che – se pur quel tipo di accordo verrà chiuso – sarà una stretta di mano senza valore legale vincolante, che ciascuna parte può sospendere con un messaggio (su Truth?), che richiederà altri mesi di negoziati sui vari ambiti e soprattutto, che non cancellerà una quota fissa, cospicua, di dazi.

La strategia del coniglio

Torniamo allora alle ore che precedono l’invio della lettera. Bruxelles sta faticosamente cercando di chiudere un accordo di massima – tre paginette – e ha già messo in conto dazi generalizzati, ha digerito il 10 per cento fisso, teme di più; si vocifera che la cifra sarà più alta e che comunque, considerati anche i dazi settoriali e il perimetro delle deroghe, il patto sarà peggio di quello stretto da Trump con Londra a maggio. La Commissione tenta comunque di chiudere, sotto la bandiera di prevedibilità degli investimenti e certezze per i mercati. E mentre il tycoon va dicendo in mondovisione che «nel giro di poche ore» partirà la lettera per l’Ue, Bruxelles che fa? Gli fa omaggi sperando di ammansirlo.

Venerdì – in vista della proposta sul bilancio Ue che la Commissione ufficializzerà mercoledì – dai corridoi brussellesi viene lanciato un ballon d’essai: al Financial Times filtra una bozza sui piani per tassare le corporation; piani fragili, perché difficilmente ci sarà il consenso necessario, ma dai quali si evince (e si fa sapere) che la Commissione intende risparmiare i colossi del digitale (Big Tech, Meta, Apple, la congrega di broligarchi già visti alla corte del presidente Usa). Il regalo si cumula a altri doni degli europei: la deroga del G7 alle multinazionali Usa circa la tassazione globale, l’ok a pagare con soldi europei le armi che Trump spedisce a Kiev, le spese militari e così via.

Ma tra tutti gli omaggi, ce n’è uno che torna determinante ora: alla vigilia della lettera (sulla quale Bruxelles dice di essere stata preallertata), la Commissione fa sapere che potrebbe sospendere ulteriormente le poche contromisure già preparate.

Si tratta di una lista di controdazi approvata dopo faticosi negoziati (l’Italia che chiedeva di togliere il whisky, per dirne una) per reagire ai primi dazi trumpiani, quelli contro acciaio e alluminio, attualmente al 50 per cento (e destinati a restarvi stando alla lettera). In nome del negoziato, la Commissione aveva sospeso quel pugno di contromisure, già annacquato a 21 miliardi dopo le trattative con gli stati membri; ma il rinvio scade questo lunedì a mezzanotte.

Invece di utilizzare questa come leva con Trump, alla vigilia della lettera Bruxelles ha fatto sapere che «prolungheremo il rinvio se necessario, mentre continuiamo a cercare buoni risultati nei negoziati con gli Usa».

Per tutta risposta, poche ore dopo – nella nostra mattina di sabato – il presidente Usa ha sparato la lettera. Nella quale punta ad annichilire ogni contromossa: «Se per qualsiasi motivo decideste di alzare i vostri dazi e prendere contromisure, qualunque sia la cifra che stabilirete, sarà aggiunta al nostro 30 per cento». Formula standard delle lettere trumpiane, inibisce ogni reazione. E con l’Ue gioca facile, dato che dall’inizio la Commissione si è inibita da sola, quanto a contromosse: ha prediletto la strategia del coniglio (la tanatosi, ovvero il fingersi morti).

Cosa aspettarsi ora

Nel comunicato post lettera, Ursula von der Leyen ripete la formula di rito degli scorsi mesi – «prenderemo tutti gli step necessari a salvaguardare gli interessi Ue, inclusa l’adozione delle appropriate e proporzionate contromisure» – il che non significa affatto che ora le contromisure verranno lanciate, né che lunedì non ci sarà il rinvio di quelle già disposte (fino al 1 agosto perlomeno). La frase si conclude con «if required», che significa «se necessario» (e vuol dire anche che per von der Leyen la lettera da sola non è condizione sufficiente per annunciare le contromosse) e vuol dire pure, letteralmente, «se richiesto» (cioè se i governi insisteranno).

Dietro gli inni all’Ue come mercato aperto, quel che il messaggio di von der Leyen trasmette è che Bruxelles continua a sperare in un accordo a costo di mettere da parte il resto: «L’Ue ha dato priorità a una soluzione negoziale; restiamo pronti a continuare i lavori per un accordo entro il 1 agosto». Pure Emmanuel Macron, tra i più duri nell’invocare contromisure dopo la lettera di Trump, ha comunque messo la postilla: «Qualora non si raggiunga un accordo entro l’1 agosto».

La Commissione ha competenza esclusiva sul commercio ma la postura dei governi gioca un ruolo decisivo: la Germania innanzitutto, che insegue un accordo e deroghe per il suo settore auto («L’Ue negozi pragmaticamente», ha detto questo sabato Berlino). Ma pure l’Italia, con Meloni che continua a frenare ogni contromossa: anche dopo la lettera trumpiana, è corsa a disinnescare reazioni Ue, invitando a «rimanere focalizzati sui negoziati, evitando polarizzazioni che renderebbero più complesso il raggiungimento di un'intesa». Make Europe Pay Great Again.

