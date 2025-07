Dopo aver riferito lo stato delle trattative ai rappresentanti dei governi, il commissario Ue al Commercio ha dato loro un altro appuntamento per mercoledì: l’intesa – è filtrato questo lunedì sera da Bruxelles – «ancora non c’è». Tuttavia, secondo la lettura degli eventi data dalla stessa Commissione, «we are at the beginning of the endgame»: siamo all’inizio del finale di partita. Lo ha segnalato, sempre lunedì, il portavoce che segue il Commercio: per finale s’intende «almeno un accordo di principio», una stretta di mano di massima. Che la Commissione – ieri più fonti hanno insistito – vorrebbe chiudere entro mercoledì, anche se la Casa Bianca sposta le scadenze delle trattative globali dal 9 luglio al 1 agosto.

Mentre il commissario Maroš Šefčovič relazionava ai governi, la presidente di Commissione, con gli altri commissari disposti a presepio assieme a lei, affrontava – ma solo il minimo necessario, senza neppure replica – il dibattito sulla mozione di censura fatta per farla cadere (ma fallita in partenza). «Quando l’Europa si siede a trattare di commercio, deve mostrare forza»: così ha detto von der Leyen in aula questo lunedì, brandendo il passaggio dei dazi come motivazione per sostenerla. Peccato che – da quel che si sa finora – l’Ue nella trattativa sui dazi non abbia mostrato grande «forza». Sempre nel weekend, il cancelliere tedesco concertava per telefono con von der Leyen, l’Eliseo e palazzo Chigi per spingere verso la chiusura di un accordo; con Giorgia Meloni la sintonia era sul piano di andare all’accordo con Trump nonostante il costo.

Verso il finale di partita

Basta il calendario per vedere il crescendo nello spartito negoziale dei dazi: a fine giugno al Consiglio europeo i leader hanno preso le misure con le pretese trumpiane; poi Šefčovič ha fatto ancora una volta la valigia per Washington; la scorsa settimana c’è stato un momento di raccordo con gli stati membri. In simultanea Trump ha fatto volare le sue ennesime pressioni-minacce (come i dazi al 17 per cento), mentre minacciava lettere, che questo lunedì sono effettivamente arrivate a Giappone e Corea del Sud, informate di dazi al 25 per cento (con conseguente precipizio sui mercati, il Dow Jones che crolla di 500 punti, anche se l’entrata in vigore della tassa è fissata per agosto). E poi a seguire, pubblicate su Truth da Trump, lettere ad altri paesi a raffica.

Il weekend è stato il momento di sintesi politica delle trattative, contrassegnato non solo dalla telefonata domenicale tra presidente Usa e presidente della Commissione Ue ma pure dalle fibrillazioni – telefoniche e non solo – tra le capitali, prima fra tutte Berlino. «Sono stati fatti progressi per un accordo di massima», ha tirato le fila lunedì mattina Gill, il portavoce con delega al Commercio. Alle 17:30, i rappresentanti degli stati membri a Bruxelles si sono riuniti per un aggiornamento sui negoziati; per poi essere riconvocati il 9 luglio.

Il gioco di von der Leyen

Prendere o lasciare, dunque incassare: questo è il metodo von der Leyen. Vale tanto per l’accordo sui dazi – in cui la Commissione, che ha competenza esclusiva commerciale, prepara gli europei ad affrontare condizioni comunque squilibrate – che per la sua poltrona. «State dalla parte dell’Europa, non degli estremisti amici di Putin»: questo è l’argomento con cui von der Leyen ha chiesto agli eurodeputati di non far cadere la sua Commissione. Nessuna risposta nel merito, riguardo all’opacità nei negoziati con Pfizer – che l’estrema destra avrà pur cavalcato, ma è sancita da corte di giustizia Ue, corte dei Conti Ue, ombudsman Ue – o riguardo all’abuso di leve emergenziali per scavalcare l’aula (quell’articolo 122 usato per ReArm Europe a dispetto del parere giuridico dell’Europarlamento).

La mozione di censura avviata dal romeno Gheorghe Piperea e sostenuta dalle componenti romena (Aur) e polacca (Pis) dei Conservatori sarà pur stata «un tentativo di polarizzare», come sostiene la presidente, o un saggio di «teorie cospirative» (nel passaggio sulle elezioni in Romania e Germania), ma ridurre i rilievi sulle mancanze di trasparenza – certificati da svariate istituzioni Ue – alla dicotomia tra europeisti ed estremisti, «democratici e illiberali», non tiene conto – come gli stessi socialisti, liberali e verdi hanno fatto notare questo lunedì – che proprio von der Leyen e i Popolari hanno aperto all’estrema destra e a Ecr.

«E poi venite a chiederci di essere responsabili», s’infervora la capogruppo socialdem. «Avete nutrito il mostro che finirà per mangiarvi», incalza il capogruppo green. La mozione – al voto giovedì – finirà per compattare i pro von der Leyen: a votarla saranno pezzi di estrema destra e pochi altri (tra cui i 5 stelle). I meloniani ne trarranno occasione per mostrarsi forza “di governo”: «Voteremo contro. Questo è il nostro tempo e non lo sprecheremo», ha rivendicato Nicola Procaccini.

