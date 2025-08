Oltre al danno, la beffa: oltre ad aver danneggiato l’Ue con lo squilibrato patto concesso a Donald Trump nel suo campo da golf in Scozia, la Commissione si ritrova pure sbeffeggiata di qua e di là. Di là dall’oceano c’è Trump: continua a minacciare Bruxelles. «E se non investono in Usa quei 600 miliardi di dollari, allora dazi al 35 per cento!», è andato a raccontare all’opinione pubblica americana, proprio mentre la Commissione lo liberava di ogni minimo impiccio, rinviando per un altro mezzo anno ogni contromisura. Sbeffeggiata di là, ma pure di qua, sul versante europeo: Bruxelles è costretta a parare i colpi che arrivano persino dalla Germania, la più influente degli artefici della remissiva strategia negoziale europea.

Danno e beffa tedesca

«I commenti che arrivano dal governo tedesco non corrispondono alle interlocuzioni che abbiamo avuto con quegli stessi ministri», è arrivata a dire la portavoce della Commissione, la cui regola di solito è di «non commentare i commenti» e la cui strategia altrettanto solitamente è di allineamento, non certo di increspatura, verso Berlino. Ma persino i granitici portavoce brussellesi, così abili nel farsi scivolare tutto, non hanno potuto trattenersi dal reagire dopo che Lars Klingbeil, il ministro delle Finanze tedesco, nonché vicecancelliere e leader socialdemocratico, è andato a dire: «Penso che le nostre debolezze siano già state rivelate in questa disputa con gli americani sulla questione tariffaria».

Da Bruxelles hanno tenuto a ricordargli che tutti gli stati membri – e anzitutto il suo – «sono stati coinvolti in ogni fase» negoziale; il che peraltro smaschera l’atteggiamento di Giorgia Meloni, che ad accordo appena stretto e nella delusione generale, si trincerò dietro un «non conosco i dettagli» (la Commissione si «coordina strettamente» coi governi, lo ha ribadito martedì 5 agosto). Quanto a Berlino, il governo Merz – insieme agli esecutivi «amici» di Trump come il nostro – è stato il principale sponsor dell’accordo al 15 per cento: sperava così di salvare il proprio settore auto, colossi come Mercedes e Bmw. Per questo la portavoce della Commissione si sbilancia a dire che «non solo gli stati membri, come la Germania, hanno supportato pienamente l’accordo, ma è in risposta alle loro specifiche richieste che è stato raggiunto». Le critiche di Klingbeil quindi «sorprendono»; modo vellutato per dire: tu quoque, Berlino?

Il fatto è che il ministro tedesco ha rilasciato le dichiarazioni critiche mentre si dirigeva a Washington con l’obiettivo dichiarato di strappare concessioni (tecnicamente, quote) sui dazi contro alluminio e acciaio; la Germania è l’attore siderurgico più ingombrante, fra quelli europei, ma pure l’Italia non scherza. Quei dazi restano tuttora al 50 per cento, alla faccia dei pollicioni che la Commissione si è vista costretta a sollevare in segno di “ok” durante la foto scozzese col tycoon.

Incertezza strutturale

Bruxelles avrebbe avuto una leva: già prima del 2 aprile (Liberation Day) poteva utilizzare contromisure per proteggere acciaio e alluminio, colpiti dall’inizio; ma non solo le ha rinviate di mese in mese, le ha pure assemblate alla seconda lista di controdazi legandosi le mani.

Così mentre Klingbeil era a Washington a tentare di ottenere quote (ovvero esenzioni) sull’acciaio, Bruxelles imperitura che faceva? Predisponeva l’ennesima sospensione: il rinvio di altri sei mesi per la lista da 93 miliardi di contromisure è entrato ufficialmente nella gazzetta ufficiale europea. Nonostante i titoli roboanti sull’«umiliazione» di Bruxelles, nonostante le uscite dei governi (fatte per scaricare su von der Leyen errori strategici anche loro), la Commissione persiste nello spogliarsi deliberatamente di qualsiasi leva negoziale. Già, perché il negoziato è tutt’altro che concluso; ed è questa, in fondo, la più grande beffa che Bruxelles ci ha autoinflitto.

Rimasta senza alcun trofeo in mano, Ursula von der Leyen aveva ripiegato sull’unica promessa che le era rimasta: che un accordo con Trump avrebbe consegnato all’Europa – a mercati e investitori – quantomeno la certezza. E invece persino su questo, come era prevedibile, è stata sbugiardata. La certezza non è mai stata all’orizzonte: i «framework agreement» come quello Usa-Ue, ovvero gli accordi di massima, non sono legalmente vincolanti; ce lo ha insegnato il patto siglato già in primavera dal Regno Unito: le parti (Trump) possono farli saltare con un messaggio scritto (un post sui social); l’accordo Usa-Ue era dall’inizio inteso come un preludio per ulteriori negoziati settoriali, capaci di durare altri mesi se non anni. Ma pure a condizione data, l’Ue riesce a distinguersi in difetto: fatica anche solo a chiudere una dichiarazione congiunta (che Londra ha avuto).

Anche per questo, i primi giorni dopo la Scozia sono trascorsi a colpi di factsheets: una guerra di propagande, con la Casa Bianca che rivendicava successi e la Commissione costretta a mitigarli alla stampa. Mentre l’Ue spera che il suo settore farmaceutico non sarà colpito oltre il 15 per cento, Trump continuava a lanciar cifre (e minacce), facendo lievitare le percentuali ventilate fino al 250 per cento; e mentre i cronisti chiedono conto a Bruxelles sulla promessa di acquisti da 750 miliardi di dollari nel settore energetico (gnl ma pure fossili e nucleare, perché a detta di Šefčovič viviamo una «Renaissance del nucleare»), intanto il tycoon minaccia: gli europei gli hanno promesso pure 600 miliardi di investimenti in Usa «come dono». «Se non lo fanno, i dazi saliranno al 35 per cento». Non si può star tranquilli: questa è l’unica certezza che resta per un’Ue inerme.

