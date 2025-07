Un patto – magari con tassa fissa al 15 per cento come con Tokyo – «è abbastanza vicino da poter essere raggiunto», dice la Commissione. Intanto l’amministrazione Usa deride pubblicamente i «supplicanti» europei

«Well, the EU really, really, really wants to make a deal». L’Unione europea – dice col ghigno in volto il segretario Usa al Commercio Howard Lutnick, noncurante del rispetto verso il commissario europeo Maroš Šefčovič col quale intrattiene telefonate quotidiane – «non vuole solo un accordo, ma lo vuole tantissimo. Ci tiene proprio. Really, really, really».

L’idea di dazi base al 15 per cento, «modello accordo col Giappone», che è stata fatta filtrare alla stampa da parte europea come un miraggio proprio alla vigilia del delicato vertice Ue Cina, non sarebbe certo un grande risultato per un mercato comune della portata di quello europeo, che avrebbe assai più leve negoziali di Tokyo se solo decidesse di usarle; ma oltre al danno c’è la beffa: Washington svergogna l’Europa presentandola come una supplicante.

A due passi dall’Ue

E non è la prima volta: anche quando ha strappato un altro accordo, l’aumento delle spese militari al 5 per cento, Donald Trump ha esibito alla propria opinione pubblica i messaggi di Mark Rutte sull’Europa che la «pagherà cara».

Questo venerdì il tycoon è a due passi dall’Ue, spaparanzato al Trump Turnberry resort in Scozia, dove si diletta ad andare a giocare a golf. Proprio come col raggiungimento di un accordo, fino al momento della svolta (che viene relegata a una mossa di Trump stesso, magari via social) non si sa se sia più la vicinanza tra una costa e l’altra oppure il mare di distanza: «Per quel che riguarda un accordo, we believe such an outcome is within reach. Crediamo che un risultato simile sia abbastanza vicino da poter essere raggiunto», ha detto Olof Gill, il portavoce al Commercio della Commissione, rispondendo ai cronisti che chiedevano opportunamente cosa fosse cambiato rispetto a pochi giorni fa: prima che Trump sbattesse su Truth la lettera coi dazi al 30 per cento, la Commissione – proprio come adesso – negoziava «intensamente, sul piano tecnico e politico».

E anche allora, Bruxelles riteneva che non si fosse mai stati così vicini a un accordo. Poi però il presidente Usa ha sbattuto il pugno sul tavolo negoziale, alzando ancora una volta la posta; tanto che adesso una tassa al 15 per cento può esser presentata pure come fosse una grazia.

Sul tavolo transatlantico

Questo venerdì entra nella Gazzetta ufficiale europea la lista dei controdazi che – se non ci sarà un accordo prima e «se non predisporremo altri rinvii», come già ha iniziato a dire la Commissione – è apparecchiato per l’entrata in vigore il 7 agosto. Fino ad allora, l’Ue rinuncia a preparare altre liste di contromisure (il 30 per cento trumpiano scatta dall’1 agosto salvo cambi in corsa).

Questa lista – approvata giovedì da tutti gli stati membri tranne l’Ungheria – è la somma della lista da 72 miliardi elaborata più di recente e di quella da 21 preparata mesi fa in risposta ai dazi trumpiani contro acciaio e alluminio. Nell’accordo Usa-Giappone, che l’Ue ora vede come modello possibile, Washington non ha toccato al ribasso le tasse correnti su alluminio e acciaio, che sono al 50 per cento: accorpando le due liste, Bruxelles di fatto inibisce una propria reazione se un accordo ci sarà ma quei dazi resteranno, come plausibile.

L’Ue ha pure in mente di fare sconti agli Usa: se le compagnie farmaceutiche non faranno sconti agli americani – ha minacciato Trump – gli americani forzeranno ulteriormente la mano. Come stanno già facendo, su più fronti: oltre all’aumento dei dazi generalizzati (l’Ue puntava a zero, il modello inglese era al dieci, il giapponese al 15, la lettera minaccia il 30), l’amministrazione Trump insiste nel forzare il sistema regolatorio europeo.

Un paio di giorni fa il dipartimento di stato Usa ha attaccato pubblicamente il Digital Services Act (Dsa, le norme Ue sui servizi digitali) derubricandolo a «censura»; Lutnick stesso ha confermato le forzature in atto: «Gli europei attaccano le nostre grandiose compagnie tech tutti i giorni, hanno questo Dsa, hanno il Digital Markets Act», ha detto il segretario al Commercio spacciando per «tasse» i diritti digitali Ue. «Quindi stiamo cercando di contrastare tutto ciò. E in questi accordi sul commercio, parliamo di questo».

Intanto la Commissione cerca «un accordo il più rapidamente possibile» con tutte le sue contromisure in archivio e lo strumento anti coercizione utilizzato – a detta dello stesso portavoce Gill – solo «per relazionarci con credibilità». Una volta che la controparte – gli Usa – non dovesse tornare sui suoi passi, allora «si andrà fase per fase, deterrente per deterrente». Insomma l’Ue il bazooka lo avrebbe pure, ma in nome di un accordo a ogni costo (o quasi) è riuscita a ridursi a pezzetti pure quello.

Niente via cinese

Anche l’ipotesi che il canale con Pechino possa aiutare sia Ue che Cina a disinnescare il «bullismo» trumpiano – come lo definì Xi Jinping – è stata scartata dall’establishment Ue per acquiescenza verso gli Usa.

Nel summit di questo giovedì – ridotto a un giorno solo e nato già fallito per scelta strategica – Ursula von der Leyen ha confermato che «un dialogo franco con la Cina», all’insegna del «pragmatismo», può avvenire «a dispetto delle differenze, e ce ne sono» per provare a risolvere controversie – è stata affrontata anzitutto quella, cara a Berlino e a Washington, del flusso di magneti e terre rare – ma che per la Commissione la Cina è un blocco contrapposto: «Sicurezza economica», «derisking», continua a ripetere von der Leyen, evitando di dire pure che una fonte di insicurezza siede alla Casa Bianca. L’unico premio di consolazione del summit Ue Cina è la dichiarazione congiunta sul clima.

© Riproduzione riservata