In un fantomatico accordo con Bruxelles, gli Usa vorrebbero una tassa fissa fino al 20 per cento. Intanto l’orizzonte di agosto viene messo in discussione. Von der Leyen potrebbe usare il summit con Xi Jinping come margine di manovra, invece incrina i rapporti con Pechino

Questo giovedì si tiene un summit Ue-Cina che avrebbe potuto essere storico e che si preannuncia invece come una storica occasione persa, mentre l’Unione europea dirige tutte le sue energie sul tentativo di imbonire gli Stati Uniti.

Nel contesto della guerra commerciale, mentre Donald Trump sventola dazi al 30 per cento e oltre, gli europei avrebbero potuto – anche soltanto come mossa tattica – utilizzare le mosse verso la Cina per aprirsi un margine di manovra. Invece, anche nei rapporti con Pechino, Ursula von der Leyen schiaccia sempre più la posizione dell’Ue su quella statunitense.

Così, prima ancora di cominciare, il summit è sforbiciato – da due giorni a uno – ed è anticipato da un volar di stracci, sotto forma di trappole diplomatiche, oltre che di sanzioni sia imposte che ventilate.

L’Ue beffata dal tycoon

L’utopia – in questo caso l’utopia che si possa ottenere un accordo equilibrato con Trump senza che siano equilibrate pure le trattative – è come l’orizzonte: più il negoziatore cammina, più l’orizzonte si allontana. Così nonostante Maroš Šefčovič, commissario Ue al Commercio, abbia surriscaldato il telefono e accumulato miglia aeree per arrivare a un passo dall’accordo di massima con Washington, sempre di un passo Donald Trump si è spostato.

Le versioni più edulcorate – l’esibita convinzione della Commissione Ue che l’accordo sia a un passo e che l’accordo in sé sia una via di uscita accettabile, così da giustificare i rinvii delle contromisure europee fino almeno a inizio agosto – si sciolgono al sole una dopo l’altra: anzitutto quell’accordo non escluderebbe dazi generalizzati, e persino peggiori di quelli del patto Washington-Londra (fino a qualche settimana fa l’Ue guardava a quel 10 per cento fisso come a un modello da evitare); sul finire della scorsa settimana il Financial Times, incrociando le fonti dei corrispondenti da Bruxelles, da Washington e da Berlino, aveva riportato come cifra voluta da Trump per qualsiasi tipo di accordo un 15 o 20 per cento. E con la beffa: tra i grandi sostenitori della via negoziale dolce (cioè dolce per Trump, quindi senza controdazi Ue e accettando i costi) c’era la Germania, che puntava ad alleggerire almeno i dazi per il suo comparto auto, ma pure su questo la Casa Bianca tira la corda.

Ormai anche l’attendibilità della nuova scadenza imposta da Trump – il 1 agosto, dopo il 9 luglio – è evanescente, così come il fatto stesso che un accordo venga stretto per allora. Le voci su questo si infittiscono: questo lunedì è stato il ceo di Ryanair a dire che «pensiamo Trump sposti l'imposizione di dazi da agosto all’autunno, finché non raggiunge un accordo con l’Ue», mentre la scorsa settimana era stato lo stesso negoziatore Ue – il commissario Šefčovič – a dire di aver «discusso coi ministri i passi fino alla nuova scadenza dell’1 agosto and beyond, e oltre». Del resto a Trump i rinvii fanno comodo: mentre l’Ue resta appesa, in questi mesi i dazi Usa già vigenti la stanno colpendo indisturbati. L’attesa dei dazi è essa stessa un dazio.

Colpi con la Cina, di riflesso

Tra le pretese di Trump nei confronti dell’Ue c’è anche quella di trascinare gli europei con sé nel blocco anti cinese, salvo che intanto con Pechino l’amministrazione trumpiana negozia quel che le conviene: il segretario al Tesoro Bessent – lo stesso che stigmatizzò il viaggio in Cina del premier spagnolo, reo di non fare «blocco» con gli Usa – trattava all’epoca e prosegue ora (si vocifera che Trump stesso farà visita a Xi Jinping nel tardo autunno, cioè prima di andare al summit Apec).

Ursula von der Leyen ha da sùbito messo sul piatto per Trump un allineamento dell’Ue nelle pressioni commerciali Usa (presentate come riequilibrio nei confronti di chi usa pratiche sleali, ovviamente); ma tra marzo e aprile, con Šefčovič aperturista sui dazi alle auto elettriche e Sánchez difensore di un’Europa «aperta e multilateralista», sembrava che almeno sul piano tattico la Commissione avesse colto l’utilità di un margine di manovra.

Una finestra di opportunità che è stata però ben presto chiusa (o mai aperta davvero), come dimostrano i resoconti dell’incontro tra Kaja Kallas e Wang Yi (ministri degli Esteri di Ue e Cina), la sforbiciata del summit di luglio – in occasione di mezzo secolo di relazioni bilaterali – da due giorni a uno, e le schermaglie con cui ci si arriva.

A una settimana dal vertice, Bruxelles ha approvato il 18esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, contenente anche misure contro aziende e banche cinesi. «Accuse inventate», ha detto Pechino, agitando contromisure e avvertendo sul rischio di compromettere i rapporti. Intanto il ministero delle Finanze cinese ha già sdoganato nuove regole fiscali per le auto che costano più di centomila euro, colpendo di fatto le grandi case tedesche come Mercedes. Inseguendo Trump e scappando dalla Cina, l’Ue rischia di subire batoste da entrambi.

