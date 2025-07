In principio fu il modello inglese al 10 per cento. Ora è il nuovo accordo nipponico con Trump ad apparire agli occhi di Bruxelles come il migliore dei peggiori mondi possibili. Von der Leyen si congratula con Tokyo e tenta il bis, sperando di salvare le auto. Ma il conto è salato

In principio fu il modello inglese. Con dazi generalizzati al dieci per cento, era stato inizialmente snobbato dagli europei, che qualche tempo dopo – volutamente disarmati e incastrati nelle trappole trumpiane – hanno finito per rimpiangerlo, mentre il tycoon sparava dazi ben più alti: il trenta per cento dal primo agosto sventolato via lettera, fino al venti per cento da scudisciare nelle trattative.

Adesso è il modello giapponese a finire esaminato dalla Commissione, discusso coi governi, persino in qualche modo vagheggiato come la possibile uscita dall’impasse: si tratta del quindici per cento ma appare oggi agli europei come il migliore dei peggiori mondi possibili. Anche perché Tokyo ha ottenuto aperture per il suo settore auto: questo aspetto farebbe tanto gola a Berlino, che tra tutte le capitali – compresa Roma – è senz’altro la più influente promotrice della linea morbida europea.

Venerdì Donald Trump sarà in Europa: è in visita in Scozia; sembra quasi una finestra di opportunità per incontri politici di alto livello, sempre che la situazione (negoziale) lo consenta. Nel frattempo Ursula von der Leyen e António Costa portano a termine la loro missione asiatica: questo giovedì sono in Cina per il summit, mentre il giorno prima – nel pieno dei negoziati sul “modello giapponese” – si trovavano proprio a Tokyo.

Il modello giapponese

Martedì notte, sul suo social Truth, il presidente statunitense ha annunciato di aver concluso un accordo col Giappone: «Pagherà dazi generalizzati del quindici per cento agli Usa». Tokyo ha promesso – tra le altre cose – acquisti massicci dagli Usa nell’ambito militare e difensivo, una joint venture sul gas naturale liquefatto, l’apertura del mercato nipponico al comparto automobilistico americano, l’aumento degli acquisti di riso dagli Stati Uniti. «Japan will invest, at my direction, $550 Billion Dollars into the United States. Su mia istruzione, il Giappone investirà 550 miliardi di dollari in Usa».

Finora Tokyo ha pagato il dazio base del 10 per cento, è stata minacciata con lettera di passare al 25, si assetta sul 15; il che resta «deplorevole», notano gli imprenditori giapponesi intervistati sui quotidiani nipponici.

Tuttavia il premier Shigeru Ishiba può sventolare una bandiera per il settore auto: anche quello, finora superiore al 27 per cento, si assetta sul 15, e non per quote limitate. «In questo siamo avanti rispetto al resto del mondo», ha vantato il governo. L’accordo col Giappone serve a Washington e Bruxelles come precedente che renda più digeribile un dazio fisso persino superiore al 10 per cento imposto a Londra, così come il precedente sulle auto funziona come esca per la Germania, tutta presa in queste settimane a cercare quote, deroghe, per i suoi colossi (Mercedes, Bmw).

L’elemento tattico del precedente trova riscontri molteplici: «Due delle fonti hanno riferito che il patto stretto tra Usa e Giappone ha fatto da elemento di pressione perché Bruxelles accettasse, seppur malvolentieri, un dazio generalizzato più alto», scrive Andy Bounds del Financial Times, il primo a battere la notizia di un possibile accordo Ue-Usa al 15 per cento.

Il fatto che Washington abbia stretto con Tokyo un accordo simile ha creato insomma una cornice più favorevole perché un’ipotesi analoga fosse digerita in Ue. Il varco per il settore automobilistico – l’ipotesi che anche i salati dazi sulle auto si stabilizzino sul 15 – rappresenta in realtà il vero fattore decisivo perché l’ipotesi venga digerita a Berlino e nelle altre capitali in cui l’auto è tra le priorità. Anche Stellantis ha lamentato di recente i danni post dazi.

Il modello giapponese – la tassa al 15 per cento fissa – è presentato oggi come possibilità ma era considerato fino a tempi recenti una iattura: lo stesso Ft aveva scritto meno di una settimana fa che «Trump fa pressione per un dazio generalizzato minimo pari al 15-20 per cento».

Colpi senza contraccolpi

«Caro Shigeru – ha detto questo mercoledì Ursula von der Leyen al premier giapponese, tra l’annuncio di un’iniziativa comune sulla competitività e altre promesse di cooperazione – anzitutto lascia che io mi congratuli per la riuscita dei tuoi negoziati – your successful negotiations – riguardo a un accordo sui dazi con gli Usa. Questo summit tra Ue e Giappone arriva proprio al momento giusto».

Nelle stesse ore, il commissario Ue al Commercio – negoziatore europeo sui dazi – continuava il lavoro di tessitura. Per dirla col portavoce al Commercio, Olof Gill, «l’obiettivo prioritario dell’Ue è quello di ottenere un risultato coi negoziali: i contatti con Washington stanno proseguendo con intensità sia a livello tecnico che politico». Il commissario Maroš Šefčovič ha parlato questo mercoledì con il suo omologo Usa, Howard Lutnick; poi la Commissione ha convocato gli ambasciatori – i rappresentanti degli stati membri a Bruxelles – per aggiornarli sullo stato delle trattative.

È in questa sede – alla quale era presente il capo di gabinetto di von der Leyen, Bjoern Seibert, fuori dai riflettori ma ombra della presidente, co-regista dei dossier decisivi – che si è discussa l’ipotesi del “modello giapponese”.

Coi governi la Commissione ha anche condiviso il piano di accorpare le due liste di contromisure – quella da 21 miliardi nata in risposta ai dazi su acciaio e alluminio e rinviata più volte, e quella nuova da 72 miliardi – in una unica da attivare dal 7 agosto. In apparenza, due pacchetti fanno un grande pacco; in realtà, il gran pacco può rivelarsi una fregatura: qualora Trump attenui il dazio fisso – minacciato al 30 per cento da agosto – ma continui a colpire acciaio e alluminio, l’accorpamento delle contromisure sarà il nuovo alibi per non attivarne nessuna.

