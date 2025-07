La Commissione non vuole neppure considerare di attivare le leve per fronteggiare Trump. I tecnici europei a Washington. L’ira di Parigi: «Non siamo vassalli, le minacce americane sono ricatti». Nessuna decisione su Israele, né sulla Russia

Tutto cambia perché nulla cambi, o in versione brussellese: tutto si muove purché nulla si muova. Che si tratti di Donald Trump o di Benjamin Netanyahu, di contromisure su un attacco commerciale o di sanzioni su un accordo violato, la Commissione europea adotta la stessa postura remissiva. Così a Bruxelles i cassetti del congelatore si riempiono via via: il frigo è pieno di sanzioni discusse, ridiscusse, rinviate, sospese, mai partite.

Ci sono le prime contromisure sui dazi su acciaio e alluminio, già rinviate ulteriormente; c’è una nuova lista di sanzioni, che la Commissione rifiuta di imbustare prima della scadenza del 1 agosto fissata da Trump. E ci sarebbero le varie misure con le quali l’Unione europea dovrebbe reagire alla conclamata violazione dell’articolo 2 dell’accordo Ue-Israele, che però non intende prendere: ci sono lettere di ex ambasciatori furenti, avvocati che intendono portare l’Ue in tribunale, ma l’accordo prosegue indisturbato.

La valigia dei dazi

«Proprio mentre stiamo parlando, le squadre che seguono il versante tecnico dei negoziati con gli Usa stanno andando a Washington», dice il portavoce al Commercio della Commissione a mezzogiorno di ieri. L’Unione europea è tutta presa nel dimostrare e ribadire che un accordo con Donald Trump è possibile, che «abbiamo fiducia che arriverà» prima della scadenza messa ora da Trump stesso, il primo agosto.

Dunque a Bruxelles riferiscono che il commissario al Commercio, Maroš Šefčovič, il giorno prima ha avuto una telefonata con Lutnick, e che nella nostra serata di ieri si interfaccia con Greer: i contatti con l’amministrazione trumpiana sono costanti. Ma lo erano anche la settimana scorsa, prima che sul tavolo di Bruxelles piombasse come un pugno la lettera coi dazi al trenta per cento. «Siamo nella fase più delicata», dice il portavoce; e lo diceva pure la settimana prima.

Nel frattempo pure tra i governi ci si spazientisce, diventa sempre più difficile spiegare all’opinione pubblica perché l’Unione non reagisca. Il ministro degli Esteri francese, arrivando al Consiglio Ue, esibisce la fatica: «Siamo partner, non vogliamo diventare vassalli. La minaccia di applicare il 30 per cento di dazi contro l’Ue è una cattiva maniera, con l’apparenza di un ricatto, che non è all’altezza della relazione privilegiata tra Ue e Usa», dice Jean-Noël Barrot, alludendo al fatto che il suo presidente, Emmanuel Macron, dice di sentirsi con Trump su base a dir poco frequente.

«Dal 2023 l’Ue si è dotata di uno strumento anti coercizione estremamente potente», ricorda. La Commissione lo sa bene – lo strumento è anche detto «bazooka» – ma non intende neppure parlarne, con l’orizzonte di agosto (il fu 9 luglio). Anche per quel che riguarda un nuovo pacchetto di contromisure – l’applicazione del primo, già pronto, è stata ulteriormente rinviata dopo la lettera di Trump – il portavoce al Commercio rifiuta anche solo di discutere se la lista sarà già pronta per l’uso il 1 agosto oppure no. Teme che la sua risposta possa incrinare la disposizione di Trump a negoziare, e dice: «La lista era stata preparata tempo fa, è stata fatta una consultazione lunga un mese, lunedì è stata inviata agli stati membri dopodiché inizierà l’iter della comitologia. Ma posso dirvi che non abbiamo alcuna intenzione di portare avanti quella lista prima dell’1 agosto».

Sarete almeno pronti per allora?, chiedono i cronisti. «La Commissione è l’unica responsabile del processo e non intende portare avanti la lista prima dell’1 agosto». Si parla di un pacchetto da 72 miliardi. Il primo, quello già congelato due volte, era di 21, e doveva essere in reazione ai primissimi dazi trumpiani contro acciaio e alluminio, attualmente al 50 per cento; la Commissione fa filtrare che solo in assenza di un accordo di massima li farebbe partire, verosimilmente dal 6 agosto. Ma non significa che Trump libererà acciaio e alluminio da tasse: c’è da aspettarsi tutt’altro.

Nessuna sanzione

«Lo dico chiaro e tondo: la stretta di mano Ue-Israele per aumentare gli aiuti a Gaza è l’ultima foglia di fico per coprire l’inazione europea», ha preannunciato l’11 luglio il giurista Alberto Alemanno. «Sarà usata per congelare il dibattito sulla sospensione dell’accordo Ue-Israele». Così è andata, ieri, durante il Consiglio Ue Affari esteri. Kaja Kallas, incaricata di squadernare le opzioni – perché la violazione dell’articolo 2 dell’accordo, che obbliga le parti al rispetto del diritto internazionale e umanitario, è conclamata – ha riferito di aver avuto spiragli dal governo Netanyahu sugli aiuti; così l’ipotesi delle contromisure è finita nel già pienissimo freezer.

L’associazione Jurdi (avvocati per il rispetto del diritto internazionale) vuole portare in tribunale Commissione e Consiglio per l’inazione su Gaza; pure un gruppo di ex ambasciatori protesta. E l’Ue? Bloccata. Il premier slovacco Robert Fico che tiene in ostaggio il 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per avere altre concessioni sull’energia è la ciliegina sulla torta, ed è giusto una ciliegina: nel caso di Fico, siamo di fronte al solito schema orbaniano del veto; nei casi dei dossier Trump-Netanyahu, non si tratta dei ricatti di uno, ma della mancanza di volontà politica del blocco.

© Riproduzione riservata