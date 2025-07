Donald Trump ha dichiarato questo martedì, davanti alle telecamere, che entro uno o due giorni avrebbe spedito agli europei «una lettera: vuol dire un accordo» e contiene «una cifra» per la tassa sull’export.

A Bruxelles intanto maneggiano già un documento di tre pagine: sarebbe il fantomatico «accordo di principio», la stretta di mano che la Commissione ha sperato intensamente di chiudere con Trump al più presto. Come mai allora dai palazzi d’Europa filtra una sensazione di vertigine e spaesamento, come se l’Ue si trovasse sull’orlo di un precipizio?

La trappola

In una foto scattata a sua insaputa durante un briefing, martedì mattina, il commissario al Commercio Maroš Šefčovič è colto con sguardo al cielo e mani giunte come in preghiera.

«Il documento di tre pagine di cui si sta discutendo in Ue – dice il tedesco Bernd Lange, che presiede la commissione Commercio all’Europarlamento – non copre tutti i dettagli». Si tratta infatti di un accordo «framework», una cornice, dentro la quale si capisce che all’Ue sia chiesto di dare per assodata una tassa fissa agli Usa. Ed è qui che si inizia a intravedere meglio il disegno della trappola.

«Significa che serviranno ulteriori negoziati» per definire i dossier in dettaglio, spiega Lange. «Dureranno sei mesi, forse un anno: chi può dirlo». E cosa succederà nel frattempo? «Ci si aspetterebbe che una volta siglato il framework gli Usa sospengano i dazi in corso», che stiamo già pagando da mesi: oltre ai primi colpi contro auto, acciaio e alluminio – per i quali l’Ue ha preparato contromisure senza però attivarle – resta il fantomatico dazio generalizzato al 10 per cento. «E mentre per noi – dove il “noi” di Lange è l’Europarlamento – è chiaro che dopo la firma di questo accordo di massima gli Usa debbano sospendere i dazi, Washington non lo conferma affatto».

Si trova semmai conferma del contrario: almeno da maggio – da quando su Domani abbiamo riportato lo scambio di lettere tra Usa e Ue sui dazi – vi è traccia della pretesa trumpiana del dazio fisso al dieci per cento; nelle ultime ore, specialmente dopo il briefing di lunedì pomeriggio in cui la Commissione ha aggiornato gli stati membri sullo stato delle trattative, la versione del patto col dazio al 10 incluso si è riaffacciata con ulteriore insistenza.

Se non ora, quando?

Questo mercoledì si terrà un altro incontro di raccordo della Commissione con il Coreper, il consesso degli ambasciatori che rappresentano i governi europei a Bruxelles. L’Ue si era mossa per arrivare a una stretta di mano entro la scadenza del 9 luglio. «Da quel che possiamo comprendere, gli Stati Uniti hanno prorogato la data al 1 agosto», ha preso atto martedì il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis. «Tuttavia i negoziati tra Ue e Usa continuano, sia a livello tecnico che politico, per favorire un accordo di principio prima di agosto». Per quanto l’economia europea possa essere resiliente, «l’incertezza – compresa quella relativa ai dazi Usa – non aiuta».

Le riflessioni formulate dal falco lettone a margine dell’Ecofin fanno riferimento ad esempio alla difficoltà di investire e di fare progetti in un quadro commerciale che è in fibrillazione e le cui regole sono sottoposte al costante stress test trumpiano. Tuttavia accettare un accordo quadro che normalizzi la situazione eccezionale – cioè i dazi già avviati da Trump – non sarebbe foriero di certezze ma soltanto di un accordo squilibrato a favore degli Usa.

«Già l’anno scorso abbiamo pagato 7 miliardi in dazi agli Usa», riepiloga Lange. «Così ne pagheremmo cento». Il tycoon troverebbe di che finanziare debito e sgravi fiscali ai più ricchi (il «Big Beautiful Bill»): li pagherebbero almeno in parte gli europei.

(Contro)misura del danno

«Non possiamo accettare di continuare a subire dazi che peraltro nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio sono pure illegali, e tutto ciò senza nessuna reazione dell’Ue»: questo è il punto, secondo Brando Benifei, che presiede la delegazione dell’Europarlamento per le relazioni con gli Usa. «Se non attiviamo nessuna reazione, se non disponiamo nessuna contromisura, Trump crederà di poter cambiare il dazio base o di poter imporre altre misure per ottenere così sempre di più».

Il presidente Usa lo ha confermato indirettamente questo martedì: «Potrei trattarli pure peggio, alzare i dazi», ha detto, sventolando di nuovo dazi («al 200 per cento!») contro il settore farmaceutico. Trump dice che a Bruxelles «manderò entro un paio di giorni una lettera: significa un accordo», contiene una cifra, la tassa sull’export. Il tycoon va pure dicendo che l’Ue – «che una volta era dura» – è ora «very nice», a dir poco gentile. È del resto la postura di von der Leyen: ha scelto finora di non usare nessuna leva per arginare Trump «e di non affrontare quei governi spaventati o che, come quello italiano, vogliono porsi come amici di Trump», dice Benifei.

Il fianco dell’Ue risulta così esposto alle pretese; lo vede pure il governo tedesco, che pur essendo tra i più forti sostenitori di un accordo presto, questo martedì ha avvertito: le contromisure dovrebbero almeno essere tenute in conto.

