Qualsiasi contromossa europea ai dazi trumpiani è di fatto congelata, formalmente fino al 1 agosto. Questo piano era già stato ricostruito, ma adesso è la stessa Ursula von der Leyen a ufficializzarlo: la Commissione europea non ha alcuna intenzione di reagire all’attacco via lettera di Donald Trump, che sabato ha annunciato dazi al trenta per cento da agosto, e anzi ha intenzione di seppellire ancor più a fondo i timidi tentativi di risposta europea già in calendario.

L’Unione europea si fa dettare da Washington il calendario – prima era il 9 luglio, adesso è il 1 agosto – e persevera nell’invocare negoziati, dichiarando il «fermi tutti» agli europei; ciò mentre gli Stati Uniti li sbatacchiano già da mesi e mesi coi dazi.

Fermi tutti

Sono almeno due le possibili leve che Bruxelles potrebbe azionare, e altrettanto due sono gli obiettivi per i quali azionarle.

Tra le leve si annoverano le contromisure, ovvero i controdazi, e quello che sin da sùbito è stato definito come il bazooka in mano all’Ue, ovvero lo strumento anti coercizione. Gli obiettivi possono essere o quello conclamato di reagire agli abusi di Trump (i suoi dazi sono anche tecnicamente abusivi, poiché illegali nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio), oppure quello di indirizzare i negoziati stessi: anche se l’obiettivo finale rimanesse quello di un accordo, ciò non escluderebbe l’utilizzo di leve, ma semmai il contrario.

Ursula von der Leyen si dice persuasa che un accordo sia ancora possibile, il che significa interpretare la lettera di Trump nel quadro di un negoziato, non fuori: dunque perché l’Ue non potrebbe a sua volta usare leve negoziali?

Veniamo alle decisioni assunte. Prima ancora del Liberation Day di aprile, con il quale Trump ha sottoposto l’Ue a dazi generalizzati al 10 per cento, Washington aveva già colpito gli europei con tasse su alluminio, acciaio e derivati, auto. E Bruxelles aveva predisposto una lista di contromisure, ridotta (21 miliardi) e annacquata (niente whisky e altro), proprio come risposta a quelle prime tasse, che sussistono tuttora: attualmente su acciaio e alluminio paghiamo il 50 per cento.

La lista, in lavorazione da tempo dato che Trump ha lanciato dazi contro l’Ue già a febbraio, era stata siglata soltanto dopo il cosiddetto Liberation Day (giorno dei dazi globali trumpiani, il 2 aprile), per poi essere congelata a seguire. Dunque già ad aprile si era visto lo schema che von der Leyen sta replicando ora: lascia che Trump annunci un ulteriore aggravio, corredato di minacce per chi osasse reagire, dopodiché dispone lo stop delle contromisure.

In questo caso lo schema è simile, ma più smaccato: la sospensione disposta in primavera scadrebbe questo lunedì a mezzanotte. Ma venerdì, cioè già prima della lettera di Trump sui dazi al 30, il portavoce al Commercio della Commissione – come segnalato già all’epoca da Domani – aveva segnalato la disponibilità a prorogare lo stop alle misure. Il giorno dopo, ovvero nel sabato della lettera, la presidente della Commissione aveva utilizzato come pro forma il riferimento a eventuali contromisure, ma sottintendendo il piano di non utilizzarne almeno finché il tavolo negoziale con Trump le risulta aperto.

Questa domenica la proroga del congelamento delle contromisure è stata ufficializzata esplicitamente anche nelle parole della presidente, che ai cronisti ha risposto così: «Gli Stati Uniti ci hanno spedito una lettera con misure che entrerebbero in vigore a meno che ci sia una soluzione negoziale». Questa non è una dichiarazione di Trump ma una interpretazione della presidente: l’accordo di principio Usa-Uk, per esempio, recepisce semplicemente i dazi già attivi (in quel caso il dieci per cento), aprendo a specifiche deroghe settoriali.

L’idea che un accordo porti Trump a fare retromarcia sui livelli da lui annunciati nel weekend è solo una speranza, al momento. Con questo presupposto roseo, Von der Leyen continua dicendo che «perciò estenderemo la sospensione delle contromisure fino a inizio agosto» (il 30 per cento della lettera di Trump diventa effettivo il primo del mese).

Strumenti arrugginiti

Anche lo strumento anti coercizione – una leva della quale l’Ue è dotata, avendo un quadro regolamentare volto proprio a proteggerla dagli abusi, attraverso strumenti come restrizioni all’accesso al mercato comune per il paese terzo offensore – resta nel congelatore: da bazooka che era, von der Leyen l’ha trasformato ormai in vecchio arnese arrugginito in cantina.

L’apice della strategia remissiva brussellese coincide anche con il momento di massima evidenza del suo fallimento. Von der Leyen come al solito ascolta soprattutto Berlino, che predilige quella stessa strategia, proprio come Meloni, che si è affrettata a dire di non reagire ai dazi trumpiani, sin dall’inizio, e anche dopo la lettera. «Il governo è in contatto con la Commissione, una guerra interna all’occidente ci renderebbe più deboli», ha ribadito palazzo Chigi con una nota questa domenica.

Emmanuel Macron, come Pedro Sánchez, invita a dare almeno un’apparenza di reattività, ma la presidente ascolta anzitutto la voce di Friedrich Merz. Che ieri ha rivendicato il suo ruolo di regista dietro le quinte: «Ho avuto colloqui intensi con Macron, von der Leyen e venerdì (quindi poco prima della lettera, ndr) con Trump. Vogliamo usare le prossime due settimane e mezzo per risolvere la situazione». Disarmati, tuttavia.

© Riproduzione riservata