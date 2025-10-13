La tendenza

Alla destra serve un nuovo racconto, Parigi “plasmata” dai soldi di Stérin

Raffaele Simone
13 ottobre 2025 • 19:23

La mostra a Parigi su Jean de La Fontaine è stata finanziata da Pierre-Édouard Stérin, miliardario ultraconservatore che da tempo non solo sostiene i partiti di destra francesi, (oggi il suo beniamino è Retailleau) ma riversa somme importanti in manifestazioni di cultura popolare

È curioso che nessuno in Italia si sia accorto del gran successo che sta avendo a Parigi di una mostra “immersiva”, aperta dai primi di settembre nei pressi degli Champs-Elisées, su Jean de La Fontaine, il seicentesco autore delle 248 Fables (“Favole”), di cui tutti in Francia conoscono a memoria perlomeno qualche verso. Le Favole sono versioni poetiche di favole classiche o di tradizione (La volpe e l’uva, La Lepre e la Tartaruga, La rana che vuole esser grande come il bue, La Cicala e la formi

Raffaele Simone è emerito di linguistica all’Università Roma tre. Oltre che di numerosi studi tecnici, è autore di saggi sulla modernità di vasta risonanza internazionale, come Il Mostro Mite Come la democrazia fallisce. Il suo lavoro più recente è Divertimento con rovine. La nostra vita tra guerra e pandemia (Solferino 2022)