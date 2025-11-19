la strategia della deregulation

La Commissione von der Leyen va all’attacco dei diritti digitali, come piace a Big Tech

(Azione dimostrativa contro il digital omnibus a Bruxelles. Foto EDRi, WeMove, People VS Big Tech)
Francesca De Benedetti
19 novembre 2025 • 20:47

Arriva il primo “digital omnibus”: aggredisce le tutele per la privacy e la trasparenza, finisce per consegnare i nostri dati più intimi in pasto all’intelligenza artificiale. Con questa retromarcia sui diritti, Bruxelles asseconda gli spintoni che vengono anche dai broligarchi e da Trump

In quel mezzo miliardo di europei che leader come Macron vedono come «un asset, un grande mercato», pochi affronteranno le centinaia di pagine di proposta presentata dalla Commissione europea questo mercoledì: il titolo – «semplificazione della legislazione digitale» – vuol apparire inoffensivo e la proposta – un cavallo di Troia fatto di sfilze di emendamenti – tutto è tranne che «semplificata». Eppure è di grande interesse pubblico che con questa mossa la Commissione von der Leyen getti i nost

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 