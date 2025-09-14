«Se per i droni russi in Polonia scappasse il morto, allora lì l’articolo 5 della Nato si innescherebbe senza dubbio»: lo ha detto al giornale ucraino Kyiv Independent un vicepremier che parla da premier, Radosław Sikorski. Noto per aver twittato «grazie Usa» quando Nord Stream 2 è stato sabotato, non è solo il ministro degli Esteri polacco; è anche una figura sempre più di peso nel governo. Dopo la batosta presidenziale, Donald Tusk lo ha promosso a vice, traghettandolo verso la successione. Alle sue dichiarazioni si aggiungono quelle arrivate nel pomeriggio dall’alta rappresentante Ue Kaja Kallas: la ex premier estone parla di una «continua e sconsiderata escalation» che «minaccia la sicurezza regionale». Fa riferimento alla «violazione dello spazio aereo rumeno da parte dei droni russi, ennesima inaccettabile violazione della sovranità di uno Stato membro dell'Ue».

Minacce a intermittenza, allerte che partono e poi rientrano: cosa sta succedendo davvero al confine orientale dell’Ue, a cominciare da Polonia e Romania? Fino a che punto la Russia ci testa e fino a che punto sono i governi europei a collaudare le reazioni proprie e degli Usa?

Il caso romeno

Partiamo dalla ricostruzione dei fatti di sabato, innesco delle varie dichiarazioni. Il ministero della Difesa nazionale di Romania ha pubblicato la sua valutazione «dell'incidente causato dall'ingresso di un drone russo nello spazio aereo nazionale». Qui si riporta che «un drone geran utilizzato dalla federazione russa negli attacchi contro l'Ucraina è entrato nello spazio aereo rumeno sabato 13 settembre alle 18:05 ed è stato intercettato da due caccia F-16, che stavano effettuando una missione di pattugliamento aereo nella Dobrugia settentrionale. Il drone ha orbitato per circa 50 minuti, da nord est di Chilia Veche a sud ovest di Izmail, e ha lasciato lo spazio aereo nazionale nei pressi della città di Pardina, dirigendosi verso l'Ucraina.

L'aereo F-16 ha avuto contatti intermittenti con il bersaglio, sia visivamente che tramite radar, seguendolo durante tutta la sua evoluzione. I piloti sono stati autorizzati ad abbattere il bersaglio, ma hanno valutato i rischi collaterali e decisero di non aprire il fuoco». La sintesi è offerta dallo stesso ministro della Difesa e vicepremier, Ionuț Moșteanu: «Il motivo per cui l’aereo rumeno non ha abbattuto il drone russo entrato nel nostro spazio aereo è che alla fine è tornato indietro per bombardare l'Ucraina». A ciò si aggiunge la specificazione che «il drone non ha sorvolato aree abitate né ha rappresentato un pericolo immediato per la popolazione romena», il che spiega in parte come mai – negli stessi frangenti in cui Kallas comunicava «solidarietà» alla Romania – le principali testate come Adevărul non aprissero su questa vicenda.

La tensione polacca

La Polonia, la prima ad allertare già giorni fa sull’ingresso russo nel proprio spazio aereo, cerca intanto la sua nuova via. Ad esempio sabato, quando il centro di sicurezza del governo ha diramato un’allerta per possibile attacco aereo nella parte orientale del voivodato di Lublino, nella cittadina di Świdnik è suonato l’allarme ma molti non lo hanno preso sul serio, hanno pensato a un test; c’è chi ha continuato a guardare la partita nel campo locale. Tant’è che è dovuto intervenire il sindaco: «Realizzeremo opuscoli e campagne», si è riproposto Marcin Dmowski.

Si capisce perché Sikorski abbia dichiarato che, per quanto «la reazione polacca all’attacco russo sia stata un successo, il paese deve prepararsi meglio a simili attacchi che potrebbero seguire». Interrogato dal Kyiv Independent sull’ipotesi che venga attaccato l’aeroporto di Rzeszów, dal quale partono le forniture alleate per l’Ucraina, o che «qualcuno muoia», il vicepremier polacco ha detto che ciò innescherebbe l’articolo 5. E ha aggiunto che «la Russia ci sta andando pericolosamente vicino».

Nel frattempo Donald Tusk – che sabato aveva dichiarato «il massimo livello di allerta per il sistemi di difesa» – se l’è presa con «chi alimenta sentimenti filorussi, i politici devono arginarla: è prova di patriottismo della classe politica».

Dall’Ucraina a Roma

Mentre Varsavia si mette sull’attenti, Washington è l’ambiguità di Trump: lo stesso che ha reagito in modo ambiguo al primo sforamento russo in Polonia (Rubio ha rifiutato di dichiarare che fosse intenzionale); per giustificare con la propria inazione sanzionatoria verso la Russia, nel weekend il tycoon ha rivoltato la faccenda contro gli alleati, e lo stesso che ancora una volta usa il ricatto della sicurezza per chiedere di più agli europei (che lo seguano nei dazi anticinesi).

Volodymyr Zelensky punta allora sugli europei: «Quello romeno non può essere un incidente, le rotte russe sono sempre calcolate. Questa è una evidente espansione della guerra da parte della Russia», ha detto. Nel frattempo l’Ucraina portava avanti – come la stessa intelligence ha rivendicato – un’operazione di disturbo del traffico ferroviario in Russia, uccidendo due membri della guardia nazionale russa, in nome del fatto che le linee servano ai russi per rifornire le proprie operazioni aggressive.

Droni ucraini hanno colpito pure una raffineria di petrolio russa nell’oblast' di Leningrado e un impianto chimico a 1800 chilometri dal confine. Mentre anche a Roma si registrano movimenti per preparare la rete sanitaria a stress massicci – come Berlino e Parigi hanno già disposto da metà luglio – gli appelli del presidente della Repubblica oltre che del Papa stridono. «Nel crescente timore che il mondo sia avviato lungo un pericoloso crinale, donne e uomini di buona volontà avvertono con urgenza il bisogno di pace e giustizia», ha scritto Sergio Mattarella nel messaggio di auguri per il Papa: «Si guarda con speranza ai suoi pressanti appelli perché cessi il fuoco».

E anche nelle ultime ore il Papa ha rivolto uno di questi appelli: «Credo che diversi attori debbano fare pressione abbastanza da far dire alle parti in guerra: basta, cerchiamo un altro modo per risolvere le nostre divergenze».

© Riproduzione riservata