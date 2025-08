I trattori tornano per le strade di Bruxelles. Dopo la presentazione della prima bozza del bilancio 2028-2034, che contiene una ristrutturazione della Politica Agricola Comune (PAC), gli agricoltori premono per mantenere i fondi, ma rischiano di ottenere un allentamento dei vincoli ambientali. Come già successo in Francia, dove la petizione per abrogare la legge “Duplomb” ha superato due milioni di firme

«I nostri agricoltori non possono essere la variabile di aggiustamento del potere d’acquisto o degli accordi agricoli» aveva dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron a febbraio, al 61° Salone dell’Agricoltura, evento che accoglie oltre 600mila visitatori alle porte di Parigi.

Da anni gli agricoltori chiedono stipendi più alti e prezzi più giusti e i trattori bloccano regolarmente le strade francesi, scaricando scarti alimentari e letame davanti ai municipi o alle sedi dei deputati e senatori che non li sostengono abbastanza.

Per tentare di placare le ire del settore, il parlamento francese ha approvato, lo scorso 8 luglio, una delle leggi meno ecologiche dell’era Macron. Proposta dal senatore conservatore Laurent Duplomb, la norma promette di «semplificare il mestiere dell’agricoltore», eliminando una serie di «impedimenti» per migliorare la produttività agricola e la resa degli allevamenti.

Se l’agricoltura non può essere la variabile di aggiustamento, lo diventa l’ambiente.

Semplificazioni o deregolamentazioni?

Tra il 2021 e il 2027, l’Ue ha iniettato 387 miliardi di euro nella Pac, di cui 270 miliardi di aiuti diretti. Concretamente, i fondi europei contribuiscono per circa un quinto del reddito annuo di un agricoltore.

Ciononostante, il settore è attraversato da difficoltà strutturali: «Ogni anno, in Francia spariscono 10.000 aziende agricole», dice Pierre-Yves Maret, portavoce della Confédération Paysanne nel dipartimento dell’Ardèche, secondo sindacato agricolo francese. Agricoltore biologico da 25 anni, Pierre-Yves Maret denuncia un sistema in cui gli appezzamenti diventano sempre più grandi e si concentrano nelle mani di pochi moderni latifondisti.

Secondo lui, quella di Duplomb è «una legge reazionaria che, invece di migliorare il nostro reddito e incoraggiare la transizione ecologica, ci spinge a produrre al massimo, senza rispettare le regole: il grande vincitore è l’industria agroalimentare, che comprerà da chi venderà al prezzo più basso».

«Dietro le semplificazioni si nascondono vere e proprie deregolamentazioni», dice il deputato socialista francese Dominique Portier, membro della commissione mista composta da sette deputati e sette senatori, creata per trovare un compromesso tra le due Camere sul testo di legge. «Eravamo in quattro a sinistra, loro erano in dieci a destra. La partita era persa in partenza», rivela il deputato.

La legge Duplomb

Laurent Duplomb, è un allevatore di bovini da latte proveniente dal dipartimento dell’Alta Loira. Prima di diventare senatore, nel 2017, è stato portavoce della Fnsea locale – il principale sindacato agricolo francese, che difende gli interessi delle aziende più grandi – e ha lavorato per Sodiaal, terzo gruppo lattiero-caseario francese dopo Danone e Lactalis, che fattura ogni anno 5,8 miliardi di euro.

Ostile a quello che lui definisce «l’oscurantismo verde», Laurent Duplomb non considera il cambiamento climatico una minaccia seria per l’agricoltura: «Oggi, nella mia zona, porta più vantaggi che svantaggi», ha affermato durante una sessione in Senato.

La norma da lui proposta, allenta molti vincoli ambientali: reintroduce, per una durata iniziale di tre anni, l’acetamiprid, un insetticida neonicotinoide vietato in Francia dal 2020 a causa delle gravi conseguenze sulle api, gli ecosistemi e la salute umana, ma ancora in uso nel resto dell’Europa; consente l’ampliamento degli allevamenti intensivi di suini e pollame; semplifica la costruzione dei bacini di ritenzione idrica, giudicati obsoleti se non dannosi perfino dagli scienziati.

Misure che «non proteggono gli stipendi degli agricoltori», sostiene Pierre-Yves Maret, ma che mostrano quali siano le priorità per il governo francese e per l’Unione europea.

La “nuova realtà”

Anche Majdouline Sbaï, deputata al Parlamento europeo tra le fila dei Verdi, che lotta per vietare l’esportazione verso paesi terzi, dei pesticidi illegali in Europa, critica il modello attuale: «Vorrei che si facesse un vero calcolo su ciò che significa produttività agricola. L’agricoltura intensiva, guidata da grandi gruppi agro-industriali, è un modello basato sulla privatizzazione dei profitti e la collettivizzazione delle perdite».

«Assistiamo a uno smantellamento del Green Deal europeo in tutte le sue dimensioni. E ciò è possibile grazie all’alleanza tra l’estrema destra e il centrodestra, che, in Francia come in Europa, costituiscono di fatto una maggioranza. È questa la nuova realtà», dice Dominique Portier.

Approvata con un’ampia maggioranza — 316 voti a favore, 223 contrari e 25 astensioni — la legge Duplomb è sostenuta dall’estrema destra, dalla destra e dalla maggior parte dei deputati centristi, fedeli a Emmanuel Macron.

Per giustificare il voto dei suoi deputati e provare a difendere il bilancio di Macron, l’ex premier Gabriel Attal, ha pubblicato un lungo post sui suoi profili social: «L’utilizzo dell’acetamiprid sarà rarissimo e ultra inquadrato (…) lotterò sempre in Europa per conciliare la nostra salute, la dignità dei nostri agricoltori e il rispetto dell’ambiente», ha scritto Gabriel Attal, scatenando una valanga di critiche.

Dominique Portier la considera una forma di resistenza quasi anacronistica: «Le autorità sanitarie europee e francesi hanno avviato un processo di eliminazione progressiva delle molecole chimiche. Quello di cui abbiamo bisogno sono soluzioni alternative ai pesticidi, fondate sul biocontrollo o su approcci agronomici capaci di valorizzare meglio la biodiversità».

L’inizio della fine del “principio di precauzione”

La Commissione europea ha presentato qualche settimana fa il primo documento del bilancio europeo per il periodo 2028-2034: se da un lato promette di creare un fondo per proteggere gli agricoltori da incendi e alluvioni, dall’altro l’Europa dovrebbe seguire lo stesso esempio della Francia, riducendo la protezione della biodiversità per favorire la produttività e, di conseguenza, i fatturati dei grandi gruppi agroindustriali.

Il rischio è che l’Europa volti le spalle al principio di precauzione, «un criterio che si era imposto negli ultimi decenni in Europa per evitare l’insorgenza di cancro, leucemie e altre patologie che ovviamente non riguardano solo i pesticidi, ma l’insieme delle sostanze chimiche a cui siamo esposti nella nostra vita quotidiana, come anche cosmetici», allerta Majdouline Sbaï.

La legge, oltre a seppellire le ultime ambizioni ecologiche del secondo mandato di Emmanuel Macron, arriva in un momento critico: la ristrutturazione della Pac, i dazi e l’imminente ratifica dell’accordo commerciale con il Mercosur, che aggiungerebbe una concorrenza sleale da parte degli agricoltori sudamericani, non soggetti agli stessi standard europei.

La Commissione promette clausole specchio, compensazioni finanziarie e semplificazioni normative, ma gran parte degli agricoltori, soprattutto in Francia, preferirebbe semplicemente che l’accordo non entrasse mai in vigore.

