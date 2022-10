Secondo tre eurodeputati tedeschi, se Forza Italia dovesse confermare l’ingresso nella coalizione di governo italiana insieme a Fratelli d’Italia, andrebbe espulsa dal Ppe. È una posizione dura, quella illustrata nella lettera inviata al presidente Manfred Weber, ma la scelta di Forza Italia di allearsi con Giorgia Meloni ha trovato critici anche all’interno dei popolari. Non è però la prima volta che l’adesione del partito di Silvio Berlusconi al Ppe viene messa in discussione.

Allora

© Roberto Monaldo / LaPresse 08-05-2008 Roma Politica Palazzo Chigi - Insediamento del nuovo Governo Nella foto Silvio Berlusconi e Romano Prodi

È nella sua autobiografia Strana vita, la mia che Romano Prodi cita uno scontro con il suo allora collega capo di governo Helmut Kohl. Il cancelliere tedesco della riunificazione era anche la guida del Ppe, e di fronte alle rimostranze di Prodi per l’adesione di Berlusconi alla famiglia dei conservatori europei, Kohl avrebbe risposto «Ho passato tutta la vita a combattere i socialisti e non posso cambiare ora. E se FI sta nel Ppe, lì comando io».

Insomma, Kohl si sarebbe fatto garante dell’europeismo dei partiti che aderivano alla famiglia popolare e non avrebbe tollerato defezioni dal fondatore di Forza Italia.

Un parere che a posteriori Prodi si è trovato a condividere, ammettendo durante la presentazione del libro che Kohl aveva ragione perché Berlusconi sarebbe diventato, a suo parere, un convinto europeista.

Oggi

Italian Premier Silvio Berlusconi, left, and German Chancellor Helmut Kohl chat during the first meeting of the leaders of the most industrialized countries at Castle dell’Ovo in Naples, Italy on Friday, July 8, 1994. The annual economic G7 summit started on Friday at night in Naples. Man at right unidentified. (AP Photo/Martin Cleaver)

Anche Weber, in visita durante la campagna elettorale, aveva detto di considerare Forza Italia la garante dell’europeismo del prossimo governo.

Un’argomentazione che però ora non sembra più sostenibile. Sia agli occhi dei firmatari della lettera inviata a Weber, sia nelle parole del suo segretario di partito, il premier bavarese Markus Söder, che ha detto che «Forza Italia non è il partner che riteniamo adeguato. Non è il compito dei partiti conservatori quello di portare al potere governi di estrema destra».

© Riproduzione riservata