Le prossime elezioni federali si svolgeranno in Germania il 26 settembre 2021. A deciderlo è stato oggi il governo di Berlino. La data dovrà poi essere confermata dal presidente Frank-Walter Steinmeier. Il voto si annuncia di particolare importanza per il paese, perché porterà a un cambiamento alla cancelleria: Angela Merkel ha infatti annunciato da tempo che non intende ricandidarsi per un nuovo mandato. La data del 26 settembre era stata proposta la settimana scorsa dal ministro dell'Interno federale Horst Seehofer.

