Nel primo pomeriggio di oggi c’è stata una forte esplosione nel centro di Madrid che ha coinvolto gli ultimi tre piani di un palazzo nel quartiere di Puerta de Toledo, all'altezza della Chiesa Virgen de la Paloma. Il sindaco della capitale spagnola, Jose Luis Martinez Almeida, ha detto che la causa della deflagrazione è stata una fuga di gas e che ci sono almeno due morti e diversi feriti. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi. Secondo i vigili del fuoco, le vittime sono un uomo di cui non si conosce l’età e una donna di 85 anni. Otto i feriti ufficiali, dei quali uno è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Sui social circolano alcuni video che mostrano come la parte superiore del palazzo sia stata quasi completamente distrutta, mentre una grande nuvola di fumo si è innalzata dall’edificio. I detriti hanno travolto le automobili parcheggiate nella via. Il direttore di una casa di riposo che si trova nelle vicinanze ha dichiarato che «nessuno dei nostri ospiti e dei dipendenti è rimasto ferito». Gli anziani sono stati evacuati, come gli ospiti del vicino hotel Ganivet, le cui finestre sono andate in frantumi a causa della’esplosione.

Vicino alla struttura si trova anche una scuola, che fortunatamente era vuota visto che gli studenti della zona non sono ancora rientrati in classe dopo le nevicate record dei giorni scorsi.

Leire Reparaz, che vive vicino a Puerto de Toledo, un punto di riferimento locale, ha detto all'Associated Press di aver sentito una forte esplosione: «Non sapevamo da dove provenisse il suono. Pensavamo tutti che fosse dalla scuola. Siamo saliti sulle scale fino alla cima del nostro edificio e abbiamo potuto vedere la struttura dell'edificio e molto fumo grigio», ha detto.

