il «motore» della deregulation

Lo “spintone” franco-tedesco contro le regole digitali Ue

Francesca De Benedetti
18 novembre 2025 • 20:40

Alla vigilia del pacchetto della Commissione per erodere le regole sul digitale, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron danno la spinta al piano, insieme da Berlino

Mercoledì 19 novembre con il «digital omnibus» la Commissione imporrà all’Unione una retromarcia là dove era più avanti di tutti: nel garantire i diritti digitali in un’epoca in cui la tecnologia è a tutti gli effetti questione politica. L’incontro della vigilia a Berlino, con la partecipazione della Commissione ma su iniziativa del cancelliere tedesco e del presidente francese – il «riflesso francotedesco» per usare l’espressione di Emmanuel Macron – serve a Macron stesso e a Friedrich Merz per

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 