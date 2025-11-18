Lo “spintone” franco-tedesco contro le regole digitali Ue

Alla vigilia del pacchetto della Commissione per erodere le regole sul digitale, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron danno la spinta al piano, insieme da Berlino
Mercoledì 19 novembre con il «digital omnibus» la Commissione imporrà all’Unione una retromarcia là dove era più avanti di tutti: nel garantire i diritti digitali in un’epoca in cui la tecnologia è a tutti gli effetti questione politica. L’incontro della vigilia a Berlino, con la partecipazione della Commissione ma su iniziativa del cancelliere tedesco e del presidente francese – il «riflesso francotedesco» per usare l’espressione di Emmanuel Macron – serve a Macron stesso e a Friedrich Merz per