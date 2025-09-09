Dopo l’economia di guerra, il presidente francese sperimenta il premier di guerra: sceglie il ministro delle Forze armate. Rispetto a Barnier e Bayrou, di diverso ha solo una cosa: che non finge neppure di essere qualcosa di diverso dall’Eliseo
Macron sceglie un altro fedelissimo: il suo “clone” Lecornu diventa premier
09 settembre 2025 • 20:50
