Dopo l’economia di guerra, il presidente francese sperimenta il premier di guerra: sceglie il ministro delle Forze armate. Rispetto a Barnier e Bayrou, di diverso ha solo una cosa: che non finge neppure di essere qualcosa di diverso dall’Eliseo

Ci risiamo: Emmanuel Macron si è di nuovo nominato premier. Questa volta il prescelto si chiama Sébastien Lecornu. Rispetto a Michel Barnier e François Bayrou – a loro volta individuati con l’obiettivo di portare avanti le politiche macroniane – presenta due tratti che lo caratterizzano. Il primo è che Lecornu è dichiaratamente un fedelissimo di Macron.

Ministro delle Forze armate, grazie al legame d’acciaio con il presidente è sopravvissuto a tutti i cambi di stagione degli ultimi tempi: ha conservato la stessa delega quando a Matignon c’era Élisabeth Borne, poi sacrificata dal presidente per l’insofferenza generale sulla riforma delle pensioni. È rimasto in quell’incarico quando premier è diventato Gabriel Attal, incaricato ufficialmente di far risorgere il macronismo del 2017 e crollato sotto questa missione come un soufflé al voto delle europee (ma tuttora capogruppo e uomo di punta del partito del presidente).

Sébastien Lecornu ha resistito quando premier è diventato Michel Barnier e mentre lui, l’ex negoziatore di Brexit con sempiterna vocazione presidenziale, si bruciava come meteora, invece il ministro no: eccolo di nuovo allo stesso incarico con Bayrou, col quale già si era conteso la nomina; o perlomeno, c’era già, Lecornu, nel toto premier. Ma cos’avrà mai di così speciale, si dirà? Anzitutto il portafoglio, perché per il sempre più impopolare presidente della Repubblica (ancora martedì il 64 per cento di francesi ne auspicava le dimissioni) la cornice di guerra è una chiave per mantenere intatta la propria influenza.

Non a caso esibisce protagonismo coi volonterosi, ci riferisce di scambiar messaggi quotidianamente con Trump, e già da mesi ha preannunciato ai francesi in tv che tutto con la guerra cambierà: l’economia, le dinamiche sindacali, ovviamente la politica. Di speciale agli occhi della Macronie il nuovo prescelto ha il carattere – si dice – rotondo, non a caso è considerato l’altra faccia della luna rispetto al suo strettissimo amico Gérald Darmanin, che si è costruito come ministro dell’Interno il volto duro.

A ridosso della nomina, i due si sono incontrati, come fanno almeno ogni due settimane: Lecornu di Darmanin è stato persino testimone di nozze, ha fatto da padrino a uno dei suoi figli. Insomma esiste un legame strettissimo tra gli stretti di Macron, e in questo caso il legame conta doppio, se si pensa che almeno uno dei due scommette sulla propria corsa all’Eliseo.

Un altro Macron è possibile

«Presidente, lei fa l’arbitro o il giocatore?», aveva chiesto provocatoriamente Marine Le Pen in Assemblea nazionale nel giorno del voto di sfiducia a Bayrou. La scelta sfacciata di un macroniano doc fa da risposta, del resto lo stesso Rassemblement National – la cui leader aspetta il processo a gennaio e febbraio 2026 per vedere se la propria ineleggibilità è confermata – aveva annunciato che non avrebbe sostenuto la mozione di destituzione presentata dalla France Insoumise contro il presidente; il che deve aver rafforzato Macron nel piano di giocare, e di giocare il tutto per tutto.

Questo beffando totalmente i socialisti: dopo averli sganciati dal Fronte Popolare lasciando che tollerassero i primi mesi del governo Bayrou, ha totalmente ignorato la rivendicazione di Olivier Faure, il leader del Partito socialista, il quale rivendicava la nomina. E non solo: ha nominato Lecornu proprio mentre Raphaël Glucksmann, volto centrista del socialismo, si buttava in avanti, offrendo di trattare con la Macronie.

Dopo aver sciolto l’Assemblea, indetto elezioni parlamentari che hanno lasciato la Francia senza maggioranza assoluta (com’era già ai tempi di Borne) ma con il blocco di sinistra in testa, il presidente non ha ceduto né al blocco in testa né alla negoziazione parlamentare la scelta della guida. E dopo che questa operazione ha portato al fallimento a catena di Barnier e Bayrou, che almeno facevano teatro di autonomia, davanti all’ennesimo fallimento il presidente cala la maschera: già che ci siamo – avrà pensato – tanto vale metterci la faccia. Non proprio la sua, ma è come se fosse.

«Blocchiamo tutto»

Mercoledì in Francia scende nelle strade il movimento «Bloquons tout» («Blocchiamo tutto»), aggregatosi anzitutto su internet su istanze come lo stop a un bilancio austeritario, l’insofferenza per il macronismo, l'attenzione a Gaza. L’insoumis Jean-Luc Mélenchon ha sùbito piazzato la bandiera su questo movimento di “gilet rossi” e prima ancora che questi ultimi iniziassero con scioperi e proteste, centristi e destre di ogni conio puntavano in anticipo il dito contro Mélenchon per «disordine e caos»: il cordone contro l’estrema destra è archiviato, è in voga quello contro la sinistra. Invece di offrire uno sbocco istituzionale all’insofferenza popolare, di dare ascolto alle organizzazioni sindacali che pure il 18 andranno in piazza, il presidente della Repubblica sfida tutti portando nel palazzo di governo il suo ministro della guerra. Ed è in effetti una dichiarazione di guerra, perlomento ai partiti di opposizione.

© Riproduzione riservata