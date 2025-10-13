il grande caos

Francia, la “missione breve” del Lecornu-bis. Per superare la sfiducia serve un miracolo

(Sébastien Lecornu. Foto Ansa)
Francesca De Benedetti
13 ottobre 2025 • 19:46Aggiornato, 13 ottobre 2025 • 19:46

Il premier macroniano dichiara: «Il mio unico obiettivo è oltrepassare la crisi». Traduzione: riuscire a varare per tempo il budget. Già pronte due mozioni di censura. La speranza è che il governo venga salvato dai socialisti grazie a un ritocco delle pensioni. Intanto l’ex presidente Sarkozy entrerà in carcere il 21 ottobre

Per intuire quanto lunga sia - o meglio, quanto breve - la gittata di questo secondo esecutivo Lecornu, arrivato la domenica dopo il primo e già dotato di due mozioni di censura in attesa di essere votate, basta ponderare i silenzi e le urla inediti. I silenzi sono imposti dal primo ministro alla squadra; i toni si accendono tra Marine Le Pen e i socialisti. Questo governo si fonda sugli equilibrismi: la sua sopravvivenza è effimera per statuto. Tatticismi e silenzi possono forse salvarlo per qu

