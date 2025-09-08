Con 364 parlamentari contro, il premier si prepara a presentare le dimissioni all’Eliseo, che si mette in cerca di «un successore per i prossimi giorni». I socialisti chiedono il governo, gli insoumis la caduta di Macron, Le Pen la dissoluzione; e le piazze si scaldano
Francia, sfiduciato il governo: anche Bayrou se ne va. Ma Macron rimanda le soluzioni di rottura
08 settembre 2025 • 19:03Aggiornato, 08 settembre 2025 • 19:43
