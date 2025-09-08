La caduta era prevista. Nei numeri è fragorosa: questo lunedì 364 parlamentari hanno votato per chiudere l’èra di François Bayrou, solo 194 a favore.

In una versione sublimata della ghigliottina, la Francia perde – politicamente parlando – una testa dopo l’altra: dopo il fulmineo governo Barnier, fondato sulla tacita tolleranza di Marine Le Pen e pure da lei presto demolito, è appena caduto anche l’esecutivo Bayrou, fragilmente tenuto in bilico stavolta per tolleranza socialista, e dai socialisti stessi rinnegato ieri sotto l’accusa di «false promesse». Dai lepeniani alla sinistra, tutti (tanti) contro: questo martedì François Bayrou rassegna le sue dimissioni all’Eliseo.

Di tutti i governi nati morti dopo che Emmanuel Macron ha sciolto il parlamento nell’estate 2024, rifiutando poi di prender atto dei risultati del nuovo voto che consegnava al blocco di sinistra il primo posto, l’unica testa che rimane infine attaccata alla poltrona è quella di re Emmanuel Macron, che pure anche i socialisti questo lunedì hanno additato pubblicamente in aula come «il vero responsabile della crisi», e che gli insoumis guidati da Jean-Luc Mélenchon vogliono provare a destituire per via parlamentare; depositano la mozione questo martedì.

Le opzioni per il dopo

Si apre il ventaglio del dopo: il campo macroniano invoca un patto per un nuovo governo; il capogruppo, nonché ex premier, Gabriel Attal lo chiama «accordo di interesse generale». Il presidente della Repubblica, dal canto suo, fa sapere di essere al lavoro per «trovare un successore nei prossimi giorni»; cosa che ha già fatto più volte, scegliendo però sempre figure minoritarie ed evitando di passar palla al nuovo Fronte popolare.

I socialisti – che centristi e destra riconoscono come interlocutori solo finché sganciati dagli insoumis e dal programma comune del Fronte – chiedono la guida di un nuovo governo, pur sapendo che la Macronie tenterà esche e trappole.

Marine Le Pen ha avuto proprio questo lunedì comunicazione della data del suo processo, nodo fondamentale per la questione della sua ineleggibilità: tuttora è ineleggibile, ma ha fatto ricorso e l’appuntamento in tribunale (ora è ufficiale) sarà dal 13 gennaio al 12 febbraio, con una rapidità inedita come notano gli esperti. In aula Le Pen ha detto che gradirebbe le dimissioni di Macron, ma ha preso le distanze dall’operazione di destituzione (e già in precedenza la sua astensione ha disinnescato la mossa della sinistra). La leader del Rassemblement National – con l’Eliseo come orizzonte e il tempo come necessità per tentar di essere eleggibile – invoca nel frattempo «non come opzione ma come via obbligata» la dissoluzione (dell’Assemblea nazionale). La France Insoumise, invece, vuole la destituzione (di Macron presidente).

E poi c’è l’opzione di piazza: «Blocchiamo tutto» («Bloquons tout!»), imperativo nonché nome auto-assegnato da un movimento aggregatosi online ma supportato dagli insoumis, e che vuol essere una riedizione in rosso dei gilet. L’appuntamento è per questo mercoledì in varie città della Francia, compresa Strasburgo che al contempo sarà teatro del discorso annuale sullo stato dell’Unione pronunciato da Ursula von der Leyen all’Europarlamento. «Non li lasceremo fare! Uniamoci al 10 settembre», dice un manifesto affisso dagli insoumis per le vie della città; e sempre la Sinistra europea ha pronta una mozione di censura contro la Commissione von der Leyen.

Un destino «già scritto»

L’arrivo dell’ondata di contestazione ha senz’altro giocato un ruolo nella scelta, ufficializzata a fine agosto da Bayrou, di andar via il più in fretta possibile; si dice che il premier uscente non abbia abbandonato la vecchia ambizione per l’Eliseo, quel che è certo è che ha presente il calendario, e sa che la Costituzione impedisce una nuova dissoluzione solo per un anno.

Questo lunedì ha «scelto di rivolgermi a voi – all’Assemblea nazionale – come se il destino non fosse già scritto». Ma il destino è in effetti scritto, quando Bayrou parla prima del voto che ne decreta la caduta: è stato lui stesso a scriverlo. Ha scelto di attivare l’articolo 49.1 della Costituzione quando né i numeri né le volontà (inclusa la sua di negoziare) erano dalla sua. Nel giorno del voto, ha messo in scena l’ultimo tentativo di salvare non il governo ma a dir suo la nazione e il mondo, equiparando «la sottomissione al debito che ci sommerge a una sottomissione militare»: ma «la nostra influenza è fondamentale e siamo difensori minacciati di un blocco di valori a sua volta minacciato».

Persino i socialisti, che avevano voluto credere alle promesse di Bayrou sulle pensioni, questo lunedì per voce di Boris Vallaud hanno parlato di «false promesse e falso sacrificio: altro che atto di coraggio, questo è un voltafaccia, una fuga. Ed è Macron che ci ha condotti dove siamo, impoverendo i poveri, arricchendo i ricchi».

© Riproduzione riservata