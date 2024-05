Dopo aver lanciato una molotov nella struttura a Rouen, nel nord del paese, l’uomo avrebbe aggredito gli agenti con un coltello. L’incendio è stato domato e non ci sarebbero vittime oltre l’attentatore

Un uomo armato è stato ucciso dalla polizia a Rouen, nel nord della Francia, mentre cercava di dare fuoco a una sinagoga. Lo ha reso noto il ministro degli Interni, Gerald Darmanin.

«La polizia nazionale di Rouen ha neutralizzato questa mattina presto un individuo armato che voleva chiaramente dare fuoco alla sinagoga della città. Mi congratulo con loro per la prontezza e il coraggio dimostrati», ha scritto Darmanin su X.

I media francesi riportano che l’uomo «avrebbe lanciato un oggetto incendiario nella sinagoga, una specie di bottiglia molotov» dopo essere salito al primo piano della struttura. Gli agenti, arrivati sul posto dopo alcune segnalazioni di fumo proveniente dalla sinagoga, sarebbero stati minacciati «con un coltello e una sbarra di metallo». A quel punto, quando l'aggressore ha tentato di pugnalare un agente, il poliziotto «ha sparato e l'individuo è morto».

Non è ancora nota l’identità dell’uomo e non sono stati trovati documenti personali sul posto. L’incendio è stato già domato e non si registrano vittime.

Sono state aperte già due indagini, una sull’attacco incendiario e l’altra sull’uccisione dell’uomo da parte della polizia, come ha dichiarato all'Afp il procuratore di Rouen Frédéric Teillet.

«Quando la comunità ebraica viene attaccata, viene attaccata tutta la Francia. È uno spavento per tutta la Nazione», ha dichiarato il sindaco di Rouen, Nicolas Mayer. «La polizia ha evitato l'ennesima tragedia contro gli ebrei», ha detto Elie Korchia, presidente del Consistoire central israélite, mentre la presidente della comunità ebraica di Rouen, Natacha Ben Haim, si è detta «devastata» dall'accaduto.

Articolo in aggiornamento...

