Per l’Unrwa, i lanci annunciati da Starmer, con Merz e Macron, sono inefficienti e rischiano di uccidere civili affamati. Ancora raid dell’Idf. Il riconoscimento della Palestina divide l’Europa, che si prepara all’accordo sui dazi con gli Usa: domenica l’incontro tra Trump e von der Leyen in Scozia

Operazioni «costose, inefficienti e che possono persino uccidere civili affamati»: la chiusura dell’agenzia dell’Onu Unrwa sull’ipotesi di inviare aiuti alla popolazione affamata della Striscia di Gaza è nettissima. E mette così in crisi la proposta del premier britannico Keir Starmer, che si sta trovando in queste ore nella posizione di mediatore tra le diverse posizioni delle potenze europee.

Per un fronte franco-tedesco che potrebbe chiudersi – le diverse posizioni sui dazi – un altro si apre, o meglio viene fuori alla luce del sole.

La questione palestinese

L’annuncio del presidente francese, Emmanuel Macron, di voler riconoscere lo stato di Palestina a settembre ha preso alla sprovvista le cancellerie europee. Non solo Giorgia Meloni, ma anche il governo tedesco, in una lunga dichiarazione nella giornata di venerdì, aveva dichiarato di «non prevedere di riconoscere a breve termine uno stato palestinese», continuando a «considerare il riconoscimento di uno stato palestinese come uno degli ultimi passi verso il raggiungimento di una soluzione a due stati».

Sabato, giorno in cui altre decine di civili sono stati uccisi nella Striscia di Gaza da raid dell’Idf, c’è stata una nuova chiamata tra Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer, la seconda in due giorni. Un punto per «coordinarsi di fronte alle grandi crisi» come Gaza, l’Iran e l’Ucraina, secondo l’inquilino dell’Eliseo, mentre il cancelliere tedesco ha parlato di «buona intesa» sulla politica in Medio Oriente, aggiungendo che nei prossimi giorni Berlino, Parigi e Londra «adotteranno i prossimi passi in modo strettamente coordinato».

Una formulazione che sa di richiamo all’ordine e a evitare nuove fughe in avanti. La prima occasione per ricucire, in ogni caso, potrebbe essere la proposta britannica di inviare aiuti umanitari attraverso un ponte aereo, di cui Starmer ha informato ieri gli omologhi francese e tedesco. E che sabato è stata nettamente bocciata dalle Nazioni Unite.

La partita dei dazi

Se quindi ora il fronte aperto franco-tedesco è la politica estera, domenica 27 luglio l’Unione europea si prepara a concludere l’accordo sugli Stati Uniti sui dazi, che potrebbe essere siglato in Scozia, quando nel primo pomeriggio si incontreranno il presidente Usa, Donald Trump, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen («su invito di Trump», precisa l’esecutivo europeo).

I due si vedranno a Turnberry, sede di un resort di golf di proprietà del presidente Usa. Nessuna delle due parti si sbilancia sulla possibilità che ci sia davvero un’intesa. Trump ha avvertito che l’accordo con l’Europa sarebbe «il più grande di tutti», non risparmiandosi però critiche alla gestione europea delle migrazioni: «È meglio che vi diate una mossa», ha detto, «o non avrete più l’Europa».

Dall’esecutivo europeo un portavoce fa sapere che i due si vedranno per «valutare la portata di un risultato equilibrato». Ma da palazzo Berlaymont il messaggio è sempre stato chiaro: von der Leyen si muove solo quando si tratta di firmare. Stando a quanto trapelato nei giorni scorsi, l’intesa dovrebbe prevedere una tariffa generalizzata del 15 per cento verso le esportazioni europee negli Usa. Un leggero passo indietro rispetto al 20 per cento annunciato da Trump nel suo “Liberation Day”, ma lontano rispetto all’offerta “zero-for-zero” auspicata dall’Ue.

A Bruxelles, fonti fanno notare come un 15 per cento andrebbe a ricalcare la situazione attuale: il 10 per cento imposto da Donald Trump come base per i negoziati sommato al circa 4,8 per cento medio di dazi già presenti ancora prima dell’arrivo del tycoon alla Casa Bianca.

Dove si misurerà davvero ciò che l’Ue ha ottenuto sono i settori che restano al di fuori di questa tariffa base: acciaio e alluminio, su cui attualmente gli Usa impongono il 50 per cento; e le automobili, su cui invece grava il 25 per cento. Per quanto riguarda il primo settore, Trump è stato piuttosto brusco, chiarendo che «non c’è molto margine di manovra». Sulle auto, invece, l’Ue spera ancora di poter portare la tariffa a uniformarsi al 15 per cento base. Una concessione che sarebbe ovviamente molto importante per la Germania, che fin dall’inizio delle trattative cerca di evitare un’escalation con gli Stati Uniti che avrebbe un impatto devastante sulla propria industria automobilistica.

Di diverso avviso invece la Francia, per cui l’Ue avrebbe dovuto puntare maggiormente sulle contromisure e alzare i toni dello scontro per non darla vinta a Trump. Emblematico un titolo di Le Monde, ieri: «Donald Trump è sul punto di vincere la propria guerra commerciale».

Anche sulle contromisure, per la delusione di Parigi, l’Ue ha ceduto molto. La lista unica di contro-dazi, che entrerebbe in vigore a scaglioni a partire dal 7 agosto se non dovesse essere trovato un accordo entro il 1° agosto, copre beni per 93 miliardi (frutto di due liste da 21 e 72 miliardi) rispetto ai 121 miliardi (26 più 93) dei progetti originali.

Comunque, di gran lunga meno dei 380 miliardi di prodotti europei colpiti dai dazi americani. Nessuna traccia, inoltre, di contromisure che vadano a impattare un settore delicato per gli Stati Uniti come quello dei servizi digitali, né sotto forma di ulteriore lista né come possibile nuova “digital tax” europea, sparita dalle possibili risorse proprie del prossimo bilancio pluriennale europeo e su cui ieri fonti europee hanno nuovamente frenato, pur insistendo sulla volontà di garantire l’integrità delle leggi europee sul digitale.

