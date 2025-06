Il “Trump europeo” ha tolto il sostegno al premier Schoof in nome della linea dura sull’asilo. Entrare in coalizione gli era servito a normalizzarsi, ma alla lunga i sondaggi non hanno gradito

Mentre l’Europa entra in un mese decisivo, nel pieno delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, con il vertice Nato del 24 giugno che ridefinirà gli assetti tra alleati e poi un rilevante Consiglio europeo, il Trump europeo esce dal governo olandese, gettando uno dei paesi fondatori dell’Unione europea nell’instabilità politica.

Geert Wilders, populista xenofobo ed euroscettico sulla scena da oltre un quarto di secolo, aveva ottenuto nel 2023 non solo il suo più grande successo elettorale, diventando primo partito del paese, ma soprattutto il più grande successo strategico, e cioè la normalizzazione politica, concretizzatasi nell’ingresso del partito da lui fondato, il Partij voor de vrijheid (Pvv), nella coalizione di governo.

Coalizione che adesso Wilders frantuma, all’inseguimento di nuovi obiettivi. L’innesco ufficiale della rottura è la pretesa non corrisposta di spingere un nuovo piano anti migranti; ma la rimodulazione delle forze in campo nei sondaggi può aver giocato un ruolo nelle valutazioni del leader, che appartiene al gruppo europeo dei Patrioti assieme a Viktor Orbán, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Herbert Kickl e via dicendo.

Lo strappo

«Il collasso della coalizione è stato un gesto irresponsabile e per nulla necessario. E adesso saluti a tutti: devo andare dal re». In una conferenza stampa chiusa bruscamente dopo poche domande, il premier olandese Dick Schoof ha confermato di essere pronto a rassegnare le sue dimissioni.

Schoof era stato scelto come primo ministro proprio perché i partiti che hanno scelto di partecipare insieme a una coalizione di governo erano pronti a digerire il Pvv wildersiano ma non un ruolo diretto di Wilders nel governo: così nella primavera 2024 si erano accordati perché nessun leader assumesse incarichi. Wilders aveva individuato in Dick Schoof una sua emanazione in veste però di nome civico.

Il governo si era quindi costituito ufficialmente nell’estate del 2024, con il Pvv azionista di maggioranza in termini elettorali. E inoltre, con il Volkspartij voor vrijheid en democratie (Vvd) che aveva governato il paese negli anni precedenti (è il partito dell’ex premier Mark Rutte, ora segretario generale Nato) e che è guidato da Dilan Yeşilgöz-Zegerius: già prima del voto 2023 la leader aveva detto di esser pronta a dialogare pure con l’estrema destra di Wilders. E il politologo olandese Cas Mudde, esperto di destre estreme, aveva individuato proprio nella postura del Vvd uno dei principali fattori di normalizzazione e di vittoria di Wilders.

Questa coalizione a guida Schoof ha visto la partecipazione anche del Nieuw sociaal contract, nato attorno a Pieter Omtzigt, che però ad aprile ha lasciato la politica «per burn out», per riprendersi da un esaurimento; il partito è oggi guidato da Nicolien van Vroonhoven. Anche il BoerBurgerBeweging, il movimento contadino anti transizione ecologica guidato da Caroline Van der Plas, si è associato. Una composizione decisamente orientata a destra, che ha assecondato le pulsioni anti migranti di Wilders tanto che la responsabilità di governo in ambito di asilo e migrazione era in capo a Marjolein Faber, del suo stesso partito (Pvv).

Tuttavia Wilders ha minacciato strappi di coalizione ripetutamente negli ultimi mesi, adducendo sempre come motivazione l’applicazione di regole più dure che mai sull’asilo: lo ha fatto a dicembre dicendo di voler impedire tagli al bilancio in quel settore, poi a febbraio lamentando lentezza nell’imposizione di politiche restrittive.

A fine maggio il leader ha annunciato – senza concordarlo prima con la coalizione – un suo piano in dieci punti riguardante sempre il tema asilo e migrazione (invocando la deportazione dei rifugiati siriani, «la chiusura delle frontiere ai richiedenti asilo» e altre misure controverse, anche perché alcune di esse implicano il mancato rispetto del diritto internazionale); ha così lanciato una sorta di aut aut agli alleati.

Gli sviluppi

Questo martedì mattina ha annunciato su X la rottura: «Nessun supporto al nostro piano sull’asilo, nessuna modifica all’accordo di governo: il Pvv lascia la coalizione». I ministri, a cominciare da quelli del Pvv, hanno iniziato a sfilarsi uno dopo l’altro, e il premier è «corso dal re».

Si sono quindi aperti vari scenari: tornare al voto, il che comunque richiederebbe tempo; tentare un governo di minoranza Schoof 2 oppure formulare un’altra coalizione.

Ma le decisioni dei partiti, proprio come quella iniziale di Wilders, non prescinderanno dagli equilibri totalmente cambiati che risultano nei sondaggi. Al momento infatti l’opposizione ecologista di centrosinistra, guidata dall’ex commissario Ue Frans Timmermans sotto il cartello GroenLinks-PvdA, è risalita in testa: negli ultimi mesi è cresciuta nei numeri, mentre in parallelo il Pvv declinava, portando evidentemente Wilders a riformulare la convenienza o meno di restare nel governo Schoof, dati gli esiti dell’operazione. L’Nsc, nuovo fenomeno alle elezioni 2023, è ridotto ora all’1 per cento; il Bbb contadino al 2.

Tra i partiti che hanno subìto la decisione di Wilders, solo il Vvd regge: il voto è una prospettiva per la quale alcuni (non Timmermans) preferiscono attendere almeno qualche mese.

