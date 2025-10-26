Europa

Merz mette nel mirino AfD E Weidel fa la voce russa

La leader di AfD Alice Weidel
Lisa Di Giuseppe
26 ottobre 2025 • 18:48

La grande coalizione non decolla e il cancelliere cerca un modo per contenere il partito estremista. Ma gli elettori sembrano irrecuperabili e il fascino del partito vicino a Russia e Cina sembra inscalfibile

La Cdu potrebbe accettare i voti di AfD a sostegno di coalizioni di minoranza

Hauptgegner. “Avversario principale”. Il termine che ha scelto Friedrich Merz per definire il nuovo rapporto della Cdu con gli estremisti di AfD è tutt’altro che casuale. È la stessa parola che scelsero i cristianodemocratici in campagna elettorale per definire i Verdi, che alle ultime elezioni federali sono andati piuttosto male e ora galleggiano intorno all’11-12 per cento nei sondaggi. Gli ambientalisti – è il messaggio – sono stati ridotti all’insignificanza dalla corazzata turchese di Merz.

Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth