Merz mette nel mirino AfD E Weidel fa la voce russa

La grande coalizione non decolla e il cancelliere cerca un modo per contenere il partito estremista. Ma gli elettori sembrano irrecuperabili e il fascino del partito vicino a Russia e Cina sembra inscalfibile

true false

Hauptgegner. “Avversario principale”. Il termine che ha scelto Friedrich Merz per definire il nuovo rapporto della Cdu con gli estremisti di AfD è tutt’altro che casuale. È la stessa parola che scelsero i cristianodemocratici in campagna elettorale per definire i Verdi, che alle ultime elezioni federali sono andati piuttosto male e ora galleggiano intorno all’11-12 per cento nei sondaggi. Gli ambientalisti – è il messaggio – sono stati ridotti all’insignificanza dalla corazzata turchese di Merz.