L’Europa prepara il «muro di droni» a est. Merz: «Non siamo in guerra ma neppure in pace»

I governi del fianco est dell’Ue invocano «sussidi» e «solidarietà come ne abbiamo avuta noi con la pandemia»: la ricostruzione del versante orientale della Nato comincia da una alleanza per il «drone wall». La Commissione pensa a una palestra tech permanente, da usare «anche per l’immigrazione»
Con l’Europa meridionale «siamo stati solidali durante la pandemia. Now it’s our turn, tocca a noi», ha detto il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen, presentando questo venerdì le novità sul «muro di droni» – esigenze finanziarie incluse – col commissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius al suo fianco. «Servono sussidi, non solo prestiti», esplicita il governo polacco. Next Generation ReArm? Per ora non c’è ulteriore debito comune in vista – la strada è irta e lunga – ma un aumento de