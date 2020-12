La polizia tedesca ha effettuato un raid contro il gruppo neonazista, Wolfbrigade 44, arrestando i 13 membri dell’organizzazione e sequestrando il materiale di propaganda in loro possesso. Il gruppo era stato fondato nel 2016 con l’obiettivo dichiarato di far risorgere il regime nazista ed era già noto alle forze dell’ordine per il possesso illegale di armi.

Lo stesso nome Wolfbrigade 44 era un chiaro rimando all’esperienza della dittatura guida da Adolf Hitler: il 44 richiama DD ovvero Division Dirlewanger. Oskar Dirlewanger era un comandante delle Ss naziste già processato per crimini di guerra. Il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, ha commentato l’operazione dicendo: «Chiunque proverà a limitare la libertà del popolo tedesco dovrà aspettarsi questa reazione».

