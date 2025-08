L’Europa rischiò di spezzarsi, la Grecia fu sul punto di uscire dall’euro. Eppure l’Unione non si è ancora dotata di efficaci strumenti per attutire l’impatto delle bufere economiche

Nel mese di luglio di dieci anni fa la Grecia era a un passo dall’uscita dalla valuta comune trasformando l’euro da moneta comune in un semplice accordo reversibile su tassi di cambio fissi. Cosa ci possono insegnare quegli eventi rispetto ai recenti sviluppi politici europei che vedono l’Ue sempre più fragile a causa dei rischi geopolitici bellici e tariffari estremi? Molto, perché l’Unione non ha ancora messo in atto tutti gli accorgimenti utili a superare uno shock futuro simile a quello di dieci anni fa.

Nel 2015 gli elettori greci stanchi di sacrifici e di una disoccupazione al 28 per cento preferirono abbandonare i partiti tradizionali e premiare un piccolo partito di sinistra radicale, Syriza, che in due precedenti elezioni aveva ottenuto appena il 4 per cento dei voti.

Syriza vinse le elezioni e cominciò, con il divisivo ministro delle Finanze, Yanis Varoufakis, uno scontro con la Troika minacciando l’uscita dall’euro se non si fosse attenuata la richiesta di una austerità che aveva ridotto del 25 per cento il Pil ellenico. Si discusse in una riunione di esponenti dell’ala sinistra del partito di Syriza, che avrebbe dovuto restare riservata, anche di un eventuale ritorno alla dracma.

Le notizie (smentite ufficialmente) di un possibile abbandono dell’euro spaventarono la popolazione e le imprese greche che, tra novembre 2014 e febbraio 2015, ritirarono dalle banche 25 miliardi euro, cioè il 15 per cento dei propri depositi. Le banche dovettero chiedere aiuto alla Bce. Varoufakis sperava di spuntarla minacciando la rottura dell’unione monetaria ma tirò troppo la corda, finché gli altri partner ne chiesero la testa.

Le giravolte di Alexis

Fu l’inizio della cosiddetta capriola di Tsipras – “kolotoumba”, così i greci chiamarono la giravolta del premier – che pur avendo vinto il referendum popolare che rifiutava l’accordo con i creditori quando si recò a Bruxelles a luglio 2015 decise di capitolare per restare nella moneta unica.

Tsipras, che sta preparando un libro su questi eventi, decise di cedere perché erano cambiate le condizioni. Nel 2015 il debito greco non era più in mano a creditori privati (le banche europee) che rischiavano a loro volta il default, ma era in mani pubbliche. Così il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble preparò un piano che presentò a Bruxelles secondo cui Atene poteva uscire dall’euro per un periodo di 5 anni con una dote di aiuti perché non era più preoccupato per la sopravvivenza dell’euro.

Niente Grexit

L’Italia di Matteo Renzi e la Francia di François Hollande si opposero alla proposta di una Grexit, che però venne fatta. I negoziati durarono 17 ore a margine del vertice di Bruxelles. Alle fine Atene accettò il terzo piano di aiuti da 86 miliardi di euro con le relative richieste di aumentare le imposte e diminuire le spese sociali.

La Grecia nel 2017 tornò sul mercato dei capitali e ad agosto 2018 uscì dal terzo piano di salvataggio, senza più i controlli dei capitali. Nel 2019 Kiryakos Mitsotakis, del partito di centro destra Nea Dimokratia, vinse le elezioni e subentrò ad Alexis Tsipras. Oggi Atene ha un avanzo primario di bilancio rispetto a un precedente deficit di 5 volte il limite del 3 per cento, e Unicredit a maggio scorso ha acquistato il 20 per cento di Alpha Bank e ha prenotato fino al 29 per cento in accordo con il governo Mitsotakis.

Il prezzo del ritorno alla normalità è stato elevato socialmente con sacrifici enormi e una emigrazione di massa di giovani laureati. L’Unione nel frattempo ha inaugurato una vigilanza bancaria unica presso la Bce, ma non ha ancora un’unione bancaria adeguata: manca un sistema europeo di assicurazione dei depositi che sono garantiti solo fino a 100mila euro a livello nazionale e ogni banca controllata da un gruppo internazionale opera secondo criteri nazionali. Inoltre la Ue non si è dotata di un bilancio sufficientemente ampio per attutire gli shock economici.

Dopo dieci anni Atene ha appreso la lezione, ma la Ue non ha ancora fatto tutto quello che serve in materia di unione bancaria (manca un testo unico bancario europeo) e di bilancio per fronteggiare simili shock.

