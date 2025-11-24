I disertori che sognano l’Ue: ma ai russi il visto è negato

Daniil ha 21 anni e si è buttato da un treno in Lituania per scappare dal fronte. «Iniziare una guerra e aspettarsi di muoversi liberamente in Europa è difficile da giustificare» ha detto Kallas. L’Italia è al primo posto per numero di visti concessi nel 2024 ai cittadini della Russia: 152mila

È notte fonda quando Daniil si getta nel vuoto. Lo sferragliare del treno sui binari copre il silenzio della campagna. L’aria è fresca nelle notti di giugno in Lituania. E in quelle zone non si incrociano che campi. Quando il controllore si accorge che le porte del vagone sono aperte è troppo tardi. Daniil si è dileguato. Parte una caccia all’uomo con elicotteri, cani e droni. E la polizia lituana lancia l’appello: «Chiediamo l'aiuto della popolazione. Quest’uomo è ricercato». Daniil Mukhametov,