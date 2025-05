La fondatrice di The Exploration Company: «Non colonizzo Marte, ma a giugno volerà la mia prima capsula. Il governo Meloni dovrebbe puntare su un futuro europeo». Parte della produzione sarà in Italia

«Non ho alcuna intenzione di colonizzare Marte», dice Hélène Huby. Quando si finisce sulla stampa internazionale sotto l’etichetta di «Musk europea», la precisazione non è poi così peregrina. «Ma ho ambizioni comparabili». Ad esempio diventare la campionessa europea dello spazio, dove i “campioni” sono quelli del tanto citato rapporto Draghi: vanno alla conquista del mercato prima ancora dei pianeti.

Huby dialoga con la Commissione europea, incontra ministri (Urso per l’Italia), prova a convincere il governo Meloni che invece di affrettarsi con le soluzioni già pronte di Musk la vera strategia vincente sul medio e lungo termine è scommettere su di lei; che punta sull’Italia, «anche in termini di posti di lavoro».

Formata nelle migliori scuole francesi (École normale supérieure, Sciences Po, École nationale d'administration), Hélène Huby è arrivata presto in cima ai giganti: ha avuto ruoli esecutivi in colossi della difesa e dello spazio della portata di Airbus. Ma non le è bastato neanche questo: nel 2021 ha fondato un’azienda, The Exploration Company, per andare oltre. Decisamente oltre: trattasi di navicelle spaziali («capsule spaziali riutilizzabili per il trasporto di merci e persone») e viaggi oltre pianeta.

Dove si trova? Vedo un ambiente spaziale dietro di lei.

Sono davanti a “Mission Possible”, la capsula (navicella spaziale) che volerà entro la fine di giugno a scopo dimostrativo. Stiamo realizzando il primo veicolo spaziale privato europeo pronto al volo.

Si ritrova nell’etichetta di Musk europea?

Musk ha già fatto volare nello spazio dozzine di capsule, centinaia di razzi; ha avviato un’azienda oltre vent’anni fa. La nostra, The Exploration Company, ha tre anni e mezzo; siamo all’inizio coi voli: il confronto appare impari per ora. Di comparabile c’è però il livello di ambizione, di velocità, i costi e la filosofia di sviluppo dei prodotti.

Musk punta a colonizzare Marte, io invece miro a costruire veicoli spaziali realizzati attraverso cooperazioni internazionali così da contribuire alla pace: sono convinta che condividere tecnologie - specialmente per ciò che è dual use, cioè per uso sia civile che militare - rafforzi la cooperazione promuovendo così un ambiente pacifico. La navicella che stiamo costruendo è una cooperazione Ue-Usa e costruiremo a breve anche un lunar lander (un veicolo per l’atterraggio lunare) in tandem tra Ue ed Emirati Arabi Uniti per portare entrambi sulla Luna.

Avete già cooperazioni con gli Usa: lei mira a diventare un’alternativa a Musk o finirà per cooperare con lui?

Stiamo già di fatto cooperando con Space X: useremo un loro razzo per realizzare il nostro volo a giugno, per esempio. Per il futuro vedo più complementarità che competizione, anche perché l’obiettivo primario di Musk è Marte, mentre non è il nostro.

Il risultato finale a cui puntiamo è quello di costruire veicoli di trasporto spaziale transnazionale. Entro il prossimo anno posizioneremo l’azienda nel settore dei razzi e spediremo l’Ue sulla Luna. Nel 2028 spediremo la prima navicella a tutti gli effetti. Entro dieci anni mi auguro di poter far volare più nazioni possibile.

Lei dice che la sua strategia aziendale è foriera di pace, ma sarebbe ingenuo ignorare la stretta connessione tra industria dello spazio e della difesa. Airbus, dove lei ha lavorato, è stato beneficiario del fondo europeo di difesa oltre a occuparsi di voli. La strategia di riarmo Ue è un’opportunità per lei?

Condividere tra nazioni la tecnologia è foriero di pace: è come portare su larga scala, a livello spaziale, quella condivisione di carbone e acciaio fondativa del progetto europeo.

Dopodiché se lei mi chiede se parteciperemo allo sforzo di riarmo europeo, le rispondo di sì con convinzione: la democrazia è qualcosa di fragile e se posso contribuire a preservarla lo farò.

La tecnologia che sviluppiamo può essere molto utile per il monitoraggio satellitare, per azioni nello spazio in reazione a una minaccia; i materiali che utilizziamo per le navicelle resistono a temperature elevatissime, dunque sono utili anche in ambito missilistico.

Il suo motto è «democratizzare lo spazio». I lettori penseranno: sì, ma alla fine nello spazio ci vanno i milionari.

Lo spazio è molto più di un viaggio in navicella: è già ovunque nelle nostre vite; pensate alle comunicazioni. Anche per proteggere l’universo, per ottimizzare le nostre attività, lo spazio è fondamentale: potremmo per esempio fornire via app informazioni chiave per un contadino in India; ma al momento la capacità spaziale è privilegio di poche nazioni.

A proposito di spazio e comunicazioni, lei potrebbe competere con un’offerta di Musk a Meloni in quest’ambito?

Non posso offrire una soluzione immediata ma la prospettiva di un cambiamento nel giro di pochi anni. Mi sto focalizzando sui trasporti perché arrivare a un costo di lancio molto basso è fondamentale per diventare una alternativa credibile a Musk.

Il commissario Ue alla difesa in Italia ha visitato anche la filiera industriale dello spazio: qual è il ruolo dell’Italia nella sua azienda oggi e quale dovrebbe essere, anche davanti a tentazioni muskiane che il governo può avere?

Quando abbiamo aperto l’azienda abbiamo scelto Francia e Germania perché eravamo solo in quattro, ma la seconda mossa è stata subito spostarci anche in Italia (siamo già a Torino) e puntiamo a un equilibrio a tre tra i paesi.

Il vostro paese ha già una tradizione nella filiera spaziale, nella meccanica e componentistica; io intendo portare qui da voi la realizzazione dei meccanismi. Raddoppieremo l’impegno in Italia. Siamo partiti con 20 posti di lavoro e quest’anno stanno già diventando centinaia.

Ha parlato col governo Meloni dei suoi piani?

Sì, con il ministro Urso. Spero di aver trasmesso che abbiamo le capacità, in Italia ed Europa, per essere una alternativa credibile, dato quello che siamo riusciti a fare in tre anni e mezzo. Il punto è la prospettiva: bisogna ragionare nel medio termine, puntare sul prossimo campione europeo e non solo sulle soluzioni già disponibili.

Dialoga con la Commissione? La sua azienda riceve fondi Ue? Con investimenti pubblici in una iniziativa privata, che garanzie ci sono che anche i benefici restino pubblici?

La relazione con Bruxelles è buona e sì, abbiamo ricevuto grant europei per progetti cooperativi. Dato che in questa fase l’Ue sta formulando la sua strategia per i futuri progetti, stiamo discutendo in particolare sull’uso militare delle capsule e sull’accesso allo spazio in termini di mercato.

Sulla questione pubblico privato, con l’Esa (Agenzia spaziale europea) abbiamo usato per la prima volta un metodo che la Nasa già usava e che la Commissione non ha ancora implementato. L’agenzia fa da anchor client, indica i suoi obiettivi, ma poi si raccolgono anche fondi privati, con un effetto di leva. Sul mezzo miliardo necessario per la mia capsula, circa la metà viene da privati: si riduce il peso per il pubblico, pur necessario per investimenti nello spazio che è settore con alti rischi d’impresa.

