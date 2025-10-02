Il caso dell’azienda tedesca

Le startup scommettono sulla guerra: l’emancipazione Ue passa da Helsing

Andrea Daniele Signorelli
02 ottobre 2025 • 07:00

La corsa al riarmo e la volontà di conquistare una maggiore autonomia dagli Stati Uniti stanno favorendo la crescita di un settore su cui il Vecchio continente non ha mai puntato: la tecnologia militare.

I venti di guerra che soffiano in tutto il mondo hanno acceso i riflettori sulla defence tech: le startup e aziende che sviluppano software e hardware destinati all’ambito militare. Un settore ad altissimo tasso tecnologico, in cui l’intelligenza artificiale viene sfruttata per alimentare piattaforme di raccolta e analisi dati da impiegare nei teatri bellici o per fornire autonomia sempre crescente a droni, sistemi anti-missilistici, sottomarini e altro ancora. I numeri relativi agli investiment

