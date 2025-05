Il cantiere della difesa europea continua a prendere forma. Lunedì, dopo un tour de force finale nelle trattative, Bruxelles e Londra hanno finalmente siglato – come parte del “reset” promosso da Keir Starmer – l’accordo di partenariato che faciliterà la cooperazione bilaterale su una serie di dossier (dagli aiuti militari all’Ucraina al cyber) e permetterà all’industria britannica di accedere ai finanziamenti previsti dal programma Safe per lo sviluppo e l’acquisizione in comune di nuove capacità militari.

Se l’inclusione di Londra è essenziale per la credibilità e la riuscita dell’iniziativa lanciata settimane fa col Libro Bianco (ed è importante anche per l’industria italiana del settore, strettamente intrecciata a quella d’Oltremanica), la sua attivazione richiederà tuttavia un negoziato supplementare sul contributo britannico, dato che la Gran Bretagna post Brexit – a differenza per esempio della Norvegia – non è nel mercato unico europeo.

Rapid Deployment Capacity

Per parte sua l’Alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e di sicurezza, l’ex premier estone Kaja Kallas, ha appena reso noto che la cosiddetta «forza europea di dispiegamento rapido» (Rapid Deployment Capacity) è stata finalmente dichiarata e certificata come operativa.

Di che cosa si tratta esattamente? L’idea risale in realtà al predecessore di Kaja Kallas, lo spagnolo Josep Borrell, che all’indomani della caotica partenza delle forze americane e alleate da Kabul, nell’estate del 2021, si era chiesto ad alta voce perché gli europei non fossero in grado di condurre un’evacuazione ordinata e sicura di civili da un’area di crisi in un ambiente ostile.

Libia 2011

C’era del resto stato un altro precedente, dieci anni prima, quando nel pieno della “primavera araba” e dell’inizio della guerra civile in Libia l’Ue aveva cercato di mettere in piedi, in collaborazione con l’Onu, un’evacuazione d’emergenza del personale straniero basato a Tripoli.

All’epoca, l’Unione avrebbe dovuto dispiegare in Libia uno dei cosiddetti «gruppi tattici» (battlegroups) in stand-by a sua disposizione, ma un po’ le divergenze politiche fra i partner e un po’ la mancanza di esperienza degli europei in questo tipo di operazione avevano finito per bloccare l’iniziativa – lasciandone ancora una volta la responsabilità ad altri.

La Forza è con noi

La Bussola Strategica approvata dai 27 nel marzo 2022, appena poche settimane dopo la seconda invasione russa dell’Ucraina, si era però impegnata a rendere operativa «entro il 2025» questa nuova forza, che a differenza dei «gruppi tattici» (battaglioni multinazionali di poco più di 1.000 unità) avrebbe dovuto assemblare fino a 5.000 uomini (come una brigata) supportati a loro volta da adeguati mezzi terrestri, navali, aerei e, potenzialmente, anche satellitari e cyber.

A meno di tre anni dalla Bussola, dunque, la Forza è con noi, grazie alle unità e ai mezzi offerti da un numero di paesi Ue e dopo un’importante esercitazione tenuta il mese scorso in Ungheria. Ma si tratta ancora di una forza “virtuale”, basata cioè su capacità che restano nazionali – con la parziale eccezione dell’Eurocorpo di stanza a Strasburgo (di cui l’Italia non fa parte) – e comunque potrà essere mobilitata solo su decisione unanime dei 27.

E non va neppure confusa con l’eventuale «forza di rassicurazione» discussa dalla coalizione dei Volenterosi (che non coincide con i 27) in vista di un impiego all’indomani di un possibile armistizio fra Mosca e Kiev, che non avrebbe infatti compiti di estrazione immediata di civili ma di monitoraggio dell’accordo e di supporto e assistenza ai militari ucraini, con tempi più lunghi e requisiti molto diversi.

I ministri degli Esteri e della difesa Ue riunitisi a Bruxelles hanno comunque dato il loro via libera alla Rapid Deployment Capacity e varato pure un nuovo pacchetto – il 17esimo dal 2022 – di sanzioni contro la Russia, stavolta dirette alla cosiddetta “flotta fantasma” che contrabbanda il petrolio russo eludendo i controlli internazionali.

Ma si sono anche consultati, più in generale, sulla loro “readiness” di fronte alle sfide del momento, anche alla luce delle possibili ricadute sul teatro ucraino della recente telefonata fra Vladimir Putin e Donald Trump – dalla prospettiva di un cessate il fuoco (e di come facilitarlo) a quella di un sostanziale disimpegno diplomatico (e potenzialmente militare) americano dal conflitto.

Antonio Missiroli è stato consigliere alla Commissione europea, direttore dell’Istituto di studi per la sicurezza dell’Ue, e segretario generale aggiunto della Nato. Ha insegnato a Sciences Po, al Collegio d’Europa di Bruges, a SAIS Europe e alla Scuola Superiore Sant’Anna.

