Alle ore 9:30 di oggi i popolari si sono riuniti per votare alcune modifiche al proprio regolamento interno. Da queste modifiche e da questo voto dipende la possibilità effettiva di “cacciare” Fidesz, la cui permanenza nella famiglia politica era stata finora salvaguardata dal partito centrista tedesco (Cdu) e dalla cancelliera Angela Merkel.

Ma in un coup de théâtre tipico del suo stile politico, il premier ungherese si è mosso in anticipo. Già negli scorsi giorni aveva minacciato di andarsene lui dal Ppe, per fare pressioni sul gruppo. Oggi, a pochi minuti dall’inizio della riunione dei popolari, la stampa filogovernativa ha fatto filtrare l’annuncio ufficiale di Viktor Orbán: “Fidesz lascia il Ppe”.

© Riproduzione riservata